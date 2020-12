0 0

In inverno il tepore della casa ed un piatto sostanzioso con un vino rosso corposo possono svoltare la giornata :-). La ricetta di oggi è un secondo piatto con un livello di difficoltà medio e un tempo di preparazione molto lungo. Ma il risultato ne vale la pena. L’ingrediente di punta è il cosciotto di cinghiale ideale per un arrosto. Se vuoi un approfondimento in merito ai tipi di carne per quale piatto sono ideali ti consiglio di leggere: “come riconoscere la carne e la cottura“.

Ricetta Cinghiale al vino rosso

Ingredienti:

1.5 kg di coscio di cinghiale

100 gr di pancetta affumicata

30 gr di burro

30 gr di farina

1/2 tazza di panna acida

sale

Per la marinata:

1/2 cuore di sedano

2 carote e 2 cipolle

prezzemolo, 1 foglio d’alloro

bacche di ginepro schiacciate

1/2 bicchiere d’aceto

1/2 litro di vino rosso robusto

zucchero

sale

Procedimento:

Preparare la carne in un contenitore e salare Bollire gli ingredienti della marinata Immergere il cosciotto di cinghiale per 2-3 giorni; rigirare ogni tanto Scolare e asciugare la carne Tagliare la pancetta a dadini e rosolare in padella Aggiungere la carne e far rosolare il tutto a fuoco vivace Aggiungere la marinata passata e bagnare la carne con il sughetto che ne viene fuori Rosolare nel burro la farina fino ad ottenre un color nocciola Aggiungere il fondo del sugo di cottura dell’arrosto Portare ad ebollizione e lasciar bollire per circa 8 minuti Setacciare il tutto, riportare a bollore ed aggiungere la panna

Servire l’arrosto con salsa a parte ed accompagnare con funghi e patate lesse. Per il vino si consiglia un rosso corposo

