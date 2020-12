Serie B, 15°giornata: la Salernitana sbanca Venezia e mantiene la vetta, prima vittoria per l’Entella

0 0

Read Time 2 Minute, 7 Second

Sono 22 le reti messe a segno nel 15.turno di serie B, con ben 4 successi esterni, nessuno 0-0 e la partita fra Chievo e Cittadella rinviata a causa delle troppe positività al Covid dei granata. Al comando della classifica resta la Salernitana, tallonata dall’Empoli che rimane lontano di una sola lunghezza dai campani.

Non è un fuoco di paglia quello della Salernitana capolista: gli uomini di Castori hanno espugnato anche Venezia, vincendo con autorità ed un pizzico di sofferenza nel finale, mantenendo così il primato in classifica con un punto di vantaggio sull’Empoli che ha vinto a Brescia per 3-1. Dietro le due battistrada si è formato un piccolo solco, complice anche il rinvio della gara del Cittadella che ha ben due incontri da recuperare: al terzo posto proprio i veneti vengono agganciati dal Monza, vittorioso 2-0 a Cremona; sullo stesso gradino anche la Spal, sconfitta per 2-0 ad Ascoli dai marchigiani che ritrovano la vittoria dopo più di due mesi (la seconda in campionato) all’esordio del nuovo allenatore Andrea Sottil, terzo tecnico sulla panchina dei bianconeri dopo l’esonero di Delio Rossi. Stoico il pareggio in rimonta del Frosinone contro il Pordenone, vista la positività al Covid di ben 14 elementi fra i ciociari, mentre dopo 5 turni ritrova la vittoria il Lecce che, sempre ribaltando il risultato, piega 2-1 il Vicenza. Ai margini della zona playoff restano il Chievo, il Pisa, che acciuffa l’1-1 a Cosenza solo nel finale (i calabresi sono ancora alla ricerca del primo successo casalingo in questa stagione), ed il Brescia, nei bassifondi della classifica, invece, i colpacci sono del già citato Ascoli, della Reggina che vince in dieci uomini e in zona Cesarini a Reggio Emilia e dell’Entella che batte 3-0 il Pescara e conquista la prima vittoria stagionale, utile a restituire qualche speranza di salvezza ai liguri.

Sono ora in quattro al comando della classifica dei marcatori: Mancuso (Empoli) e Diaw (Pordenone), infatti, agganciano Forte (Venezia) e Coda (Lecce) a 8 reti. La Mantia (Empoli), Meggiorini (Vicenza), Mazzocchi (Reggiana), Mancosu (Lecce), Tutino (Salernitana) e Gargiulo (Cittadella) inseguono a 6, Torregrossa (Brescia), Gucher (Pisa), Bajic e Sabiri (Ascoli), Novakovich (Frosinone) e Garritano (Chievo) si accodano a quota 5.

CLASSIFICA: Salernitana 31; Empoli 30; Monza, Spal e Cittadella** 26; Frosinone 25; Lecce 24; Venezia 23; Chievo** 20; Pisa 19; Brescia e Pordenone 18; Vicenza* 16; Reggiana* e Cremonese 15; Cosenza e Reggina 14; Pescara 12; Ascoli 9; Entella 8. *una partita in meno. **due partite in meno.

di Marco Milan

Share Facebook Twitter Pinterest LinkedIn

About Post Author Marco Milan vincenzoarena@mediapolitika.com