Serie B, 16°giornata: il Monza travolge la Salernitana con Balotelli, l’Empoli ne approfitta a metà

La copertina della 16.ma giornata del campionato di serie B è del Monza e di Mario Balotelli: col 3-0 sulla Salernitana, firmato anche dall’ex milanista, infatti, la squadra di Brocchi batte la capolista ed accorcia sensibilmente la classifica, anche perché l’Empoli aggancia sì il primo posto ma non va oltre l’1-1 contro l’Ascoli.

Il super Monza che tutto il campionato aspettava sta pian piano arrivando, come dimostra il secco 3-0 inflitto alla Salernitana che vale per i lombardi la terza vittoria consecutiva e l’aggancio alla zona promozione dopo un avvio stentato. Contro i campani, poi, ecco anche il debutto con gol di Mario Balotelli, autore della rete dell’iniziale 1-0 e che, qualora si confermasse, potrebbe essere una pericolosissima freccia nell’arco di Brocchi. Al ko della Salernitana non risponde presente l’Empoli che si fa bloccare sul pari casalingo dall’Ascoli che con l’arrivo in panchina di Sottil ha conquistato 4 punti in due partite, peraltro contro avversari di caratura superiore come Spal ed appunto Empoli. Per i toscani, primo posto condiviso con la Salernitana, ma con un occhio di riguardo per il Cittadella che ha dato vita alla gara più intensa della giornata, ovvero il frizzante 2-2 contro il Lecce, e che deve recuperare ancora due partite che, se vinte, proietterebbero i veneti in testa alla classifica. In zona playoff, considerando anche il rinvio di Pisa-Frosinone causa Covid, il colpaccio è del Brescia che vince 3-2 in casa della Spal dopo essere stato due volte in svantaggio, mentre il Chievo agguanta nel recupero il pareggio contro il Venezia. Nei bassifondi della graduatoria va segnalata la seconda vittoria di fila dell’Entella che espugna Vicenza, abbandona l’ultimo posto e si rilancia clamorosamente dopo il disastroso avvio. Perdono, invece, la Cremonese a Reggio Calabria (secondo successo consecutivo anche per la Reggina di Baroni) e la Reggiana a Pordenone, mentre Pescara-Cosenza finisce a reti inviolate, risultato che accontenta molto più la formazione di Occhiuzzi rispetto ai pescaresi che hanno giocato oltre un tempo in superiorità numerica senza riuscire ad abbattere la resistenza calabrese.

Grazie alla doppietta rifilata al Cittadella, Coda (Lecce) torna capocannoniere solitario con 10 reti. Segnano anche Forte (Venezia) e Diaw (Pordenone) che si portano a 9, mentre Mancuso (Empoli) resta fermo a quota 8.

CLASSIFICA: Empoli e Salernitana 31; Monza 29; Cittadella** 27; Spal 26; Lecce e Frosinone* 25; Venezia 24; Brescia, Pordenone e Chievo** 21; Pisa* 19; Reggina 17; Vicenza* 16; Cremonese, Reggiana* e Cosenza 15; Pescara 13; Entella 11; Ascoli 10. *una partita in meno. **due partite in meno.

di Marco Milan

