Serie B, 24° giornata: Sassuolo, Pisa e Spezia avanti tutta

Non ce n’è per nessuno, la serie B 2024-2025 ha le sue tre regine ed è un peccato che una di loro sarà costretta a ripiegare sui playoff per centrare la promozione in serie A (sempre che il distacco fra terza e quarta non sarà da 10 punti in su).

Sassuolo, Pisa e Spezia, insomma, non accennano a fermare la propria corsa verso la serie A, anche se una alla fine dovrà accontentarsi probabilmente dei playoff. Gli emiliani, primi con 55 punti, regolano 2-0 la rivelazione Juve Stabia, i toscani, secondi a 53, espugnano per 2-1 Palermo, mentre i liguri, terzi a quota 48, vincono in casa del Cittadella per 2-0. Alle spalle delle tre battistrada c’è, sostanzialmente, il vuoto, perché la Cremonese è quarta con 37 punti ed ha clamorosamente perso a Salerno contro la terz’ultima della classe, vedendosi avvicinare dal Catanzaro, vittorioso contro il Cesena, e dal Bari che sotto il diluvio batte il Frosinone.

In zona playoff perdono terreno Cesena e Palermo, ma provano a recuperare terreno il Modena e il Brescia: gli emiliani superano in casa il Mantova, i lombardi espugnano Carrara nel giorno del ritorno in panchina di Maran al posto di Bisoli. Nelle retrovie, infine, importantissimi i successi interni della Sampdoria sul fanalino di coda Cosenza e del Sudtirol con la Reggiana. Nel prossimo turno attenzione al derby Reggiana-Cesena e allo scontro diretto in chiave playoff Juve Stabia-Bari.

Pietro Iemmello (Catanzaro) è il nuovo capocannoniere del campionato con 12 reti, seguito da F. Esposito (Spezia) a 11 e da Shpendi (Cesena) e Laurienté (Sassuolo) che si trovano a quota 10. A 9 gol, infine, Adorante (Juve Stabia) e Vazquez (Cremonese).

CLASSIFICA: Sassuolo 55; Pisa 53; Spezia 48; Cremonese 37; Catanzaro 35; Bari e Juve Stabia 33; Cesena, Modena e Palermo 30; Reggiana, Brescia e Mantova 28; Cittadella e Carrarese 27; Sampdoria e Sudtirol 25; Salernitana 24; Frosinone 21; Cosenza (-4) 18.

di Marco Milan

