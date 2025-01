Serie B, 20° giornata: Sassuolo e Pisa scappano, Spezia ko

0 0

Read Time 1 Minute, 47 Second

18 reti, 2 vittorie esterne e 3 pareggi nella ventesima giornata di serie B che sorride a Sassuolo e Pisa, entrambe vittoriose e pronte a sfruttare il capitombolo dello Spezia a Bari per tentare la fuga e andare alla sosta con un vantaggio rassicurante.

Soffre, rimonta e alla fine vince il Sassuolo contro il Cosenza che passa in vantaggio al quarto d’ora della ripresa e subisce l’uno due finale degli emiliani che ribaltano la situazione e portano a casa un successo importantissimo dopo il ko di Pisa. La squadra di Grosso mantiene 3 punti di vantaggio proprio sui toscani che vincono in casa della Sampdoria e staccano di ben 5 lunghezze lo Spezia, terzo in classifica e battuto per 2-0 a Bari. Lontano il quarto posto della Cremonese che, peraltro, si fa rimontare sul pari dal Brescia in pieno recupero ed in superiorità numerica mentre, oltre al Bari, in zona playoff vince anche il Catanzaro contro la derelitta Salernitana che ad ore dovrebbe annunciare l’esonero di Colantuono e chiamare il terzo allenatore di questa tribolata stagione.

Perde il Cesena a Carrara, così come il Palermo cade a Cittadella regalando ai veneti il secondo successo consecutivo, stesso bottino della Reggiana che sbanca Mantova per 2-0. Pareggi, infine, sia in Juve Stabia-Frosinone (1-1) che in Modena-Sudtirol, finita a reti bianche. In coda, resta ultimo il Cosenza (che però ha 4 punti di penalizzazione) e si fa critica la situazione di Sampdoria, Frosinone e Salernitana, le ultime due in serie A solamente pochi mesi fa. La serie B si ferma per la sosta e tornerà in campo a metà gennaio.

Iemmello (Catanzaro) aggancia Shpendi (Cesena) al comando della classifica marcatori con 10 reti, in seconda posizione F. Esposito (Spezia) con 9, sul podio Adorante (Juve Stabia), Vazquez (Cremonese), Tramoni (Pisa) e la coppia del Sassuolo Pierini-Laurienté, tutti a quota 8.

CLASSIFICA: Sassuolo 46; Pisa 43; Spezia 38; Cremonese 30; Juve Stabia 29; Bari, Catanzaro e Carrarese 27; Cesena e Modena 25; Reggiana e Palermo 24; Brescia, Mantova e Cittadella 23; Sampdoria e Frosinone 20; Salernitana e Sudtirol 18; Cosenza (-4) 17.

di Marco Milan

Share Facebook Twitter Pinterest LinkedIn

About Post Author Marco Milan vincenzoarena@mediapolitika.com