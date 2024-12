Serie B, 19° giornata: il Sassuolo crolla a Pisa, solo pari per lo Spezia

0 0

Read Time 1 Minute, 58 Second

Nell’ormai consueto turno di serie B in programma a Santo Stefano (peraltro l’ultimo di andata) era di scena lo scontro più atteso di questo girone d’andata, ovvero Pisa-Sassuolo, ovvero seconda contro prima. A prevalere sono stati i toscani che hanno così accorciato le distanze dagli emiliani ed aumentato quelle sullo Spezia.

E’ stato praticamente un monologo del Pisa lo scontro al vertice dell’Arena Garibaldi fra i nerazzurri di Filippo Inzaghi ed il Sassuolo capolista. E’ finita 3-1 per i toscani che bloccano l’avanzata degli emiliani, fermati dopo 7 vittorie consecutive ed ora a +3 sui pisani che, nel frattempo, staccano lo Spezia che non va oltre l’1-1 casalingo contro il Mantova. Al quarto posto c’è la Cremonese che sbanca Cesena e condanna i romagnoli al secondo stop consecutivo, così come cade anche la Juve Stabia, sconfitta a Reggio Emilia dalla Reggiana. Pirotecnico 3-3 fra Brescia e Modena, pari rocambolesco nel derby calabrese fra Cosenza e Catanzaro con rigore di Ciervo per i rossoblu al 14′ di recupero, mentre torna alla vittoria il Palermo che supera il Bari per 1-0 ed infligge ai rossoblu la seconda sconfitta di fila.

In coda, successo esterno del Cittadella nello scontro diretto di Bolzano contro il Sudtirol che ora rimane ultimo assieme al Cosenza, mentre respira il Frosinone che regola per 2-0 una Salernitana sempre più in difficoltà. Delude ancora, infine, la Sampdoria che, nonostante un secondo tempo giocato quasi interamente in superiorità numerica, non riesce ad andare oltre l’1-1 a Marassi contro una sempre più solida e sorprendente Carrarese che raggiunge la zona playoff dopo l’avvio stentato. La serie B torna in campo domenica per l’ultima giornata del 2024 con Bari-Spezia, Carrarese-Cesena e Sampdoria-Pisa come sfide più interessanti.

Ancora infortunato Shpendi (Cesena) che, però, resta capocannoniere del campionato con 10 reti, mentre dietro di lui F. Esposito raggiunge Iemmello (Catanzaro) a 9 e Pierini (Sassuolo) agguanta il compagno di squadra Laurienté a quota 8. Segnano, infine, anche Adorante (Juve Stabia) e Tramoni (Pisa) che si portano a 7 marcature come Vazquez (Cremonese) e Thorstvedt (Sassuolo).

CLASSIFICA: Sassuolo 43; Pisa 40; Spezia 38; Cremonese 29; Juve Stabia 28; Cesena 25; Bari, Modena, Catanzaro, Carrarese e Palermo 24; Mantova 23; Brescia 22; Reggiana 21; Sampdoria e Cittadella 20; Frosinone 19; Salernitana 18; Cosenza (-4) e Sudtirol 17.

di Marco Milan

Share Facebook Twitter Pinterest LinkedIn

About Post Author Marco Milan vincenzoarena@mediapolitika.com