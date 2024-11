Serie B, 12° giornata: colpaccio del Pisa a Cremona, ok anche Sassuolo e Spezia

0 0

Appena 15 reti nella 12° giornata del campionato di serie B, con 3 vittorie esterne e 4 pareggi. Vincono le prime tre della classe, Pisa, Sassuolo e Spezia, perdono Palermo e Sampdoria, salta la panchina del Modena con l’esonero di Bisoli.

Non cambia nulla in vetta alla classifica: vince la capolista Pisa che sbanca Cremona infliggendo a Corini la prima sconfitta sulla panchina grigiorossa, vince il Sassuolo contro il Mantova grazie al ritorno al gol di Berardi, vince lo Spezia di misura sul Modena che, a fine gara, ufficializza l’esonero del tecnico Bisoli. Avanza il Cesena che piega il Sudtirol ed aggancia la Cremonese, mentre la Juve Stabia non va oltre lo 0-0 a Carrara ed è agguantata dal Brescia, corsaro in casa della Sampdoria.

Sconfitta casalinga pure per il Palermo, battuto dal Cittadella, mentre ha del clamoroso il pari subìto dal Bari contro la Reggiana da 2-0 a 2-2; per i pugliesi è il sesto pareggio di fila. In coda, infine, pareggi in Calabria: 0-0 fra Catanzaro e Frosinone, 1-1 fra Cosenza e Salernitana.

Allunga in vetta alla classifica marcatori Shpendi (Cesena) che sale a 7 gol, staccando il trio Adorante (Juve Stabia), Thorstvedt (Sassuolo) e F. Esposito (Spezia), tutti a 5. Gruppo folto a quota 4: Coda (Sampdoria), Iemmello (Catanzaro), Bonfanti e Tramoni (Pisa), Lauriente e Pierini (Sassuolo), Vazquez (Cremonese).

CLASSIFICA: Pisa 27; Sassuolo 25; Spezia 24; Cremonese e Cesena 18; Brescia e Juve Stabia 17; Palermo 16; Sampdoria 15; Bari e Catanzaro 14; Reggiana, Salernitana, Mantova, Sudtirol e Carrarese 13; Cittadella 12; Modena e Cosenza (-4) 11; Frosinone 9.

di Marco Milan

