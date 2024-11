Serie B, 13° giornata: il Pisa travolge la Sampdoria, le prime tre fanno il vuoto

0 0

25 gol, ben 5 vittorie esterne e 2 soli pareggi nella 13° giornata del campionato di serie B che inizia a delinearsi soprattutto in testa alla classifica dove Pisa, Sassuolo e Spezia (tutte vincenti) sembrano aver preso il largo sul resto della concorrenza.

Pisa, Sassuolo e Spezia scavano un bel solco in classifica e si involano verso una battaglia che per il momento pare circoscritta a loro tre. I toscani travolgono 3-0 la Sampdoria e restano al comando con 30 punti, due in più del Sassuolo che vince a Bolzano col Sudtirol e tre in più dello Spezia che espugna Castellammare di Stabia. Fra primo e quarto posto ci sono 9 lunghezze, fra terzo e quarto 6. Quarta piazza occupata dal Cesena che vince pure a Cittadella e stacca la Cremonese, battuta 1-0 nel sentito derby di Mantova. Non sta meglio il Palermo che in casa del Frosinone ultimo in classifica non va oltre l’1-1, sta certamente peggio il Brescia, sconfitto al Rigamonti dal Cosenza in una gara folle che ha visto i calabresi avanti 2-0, la rimonta bresciana nel finale e il sigillo finale dei silani al 95′.

In ripresa il Bari, corsaro a Salerno, così come il Modena che in attesa dell’annuncio del nuovo allenatore (per ora in panchina è andato Mandelli, ex tecnico della Primavera) batte 2-0 la Carrarese. Pareggio, infine, 2-2 fra Reggiana e Catanzaro con rimonta dei giallorossi da 0-2 a 2-2, proprio come accaduto alla stessa Reggiana appena una settimana fa a Bari. Dopo la sosta, il derby toscano Carrarese-Pisa, quello emiliano romagnolo fra Cesena e Reggiana e la sfida dal sapore di serie A di metà anni duemila Palermo-Sampdoria.

Segna e consolida il primato nella classifica marcatori Shpendi (Cesena), salito ad 8 reti ed inseguito da F. Esposito (Spezia) in gol anche lui ed ora a quota 6. Sul podio, poi, c’è il gruppo a 5, formato da Iemmello (Catanzaro), dalla coppia del Sassuolo Lauriente-Thorstvedt, da Tramoni (Pisa) e da Adorante (Juve Stabia).

CLASSIFICA: Pisa 30; Sassuolo 28; Spezia 27; Cesena 21; Cremonese 18; Bari, Brescia, Juve Stabia e Palermo 17; Mantova 16; Sampdoria e Catanzaro 15; Reggiana, Modena e Cosenza (-4) 14; Salernitana, Sudtirol e Carrarese 13; Cittadella 12; Frosinone 10.

di Marco Milan

