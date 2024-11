Serie B, 11° giornata: 9 pareggi su 10, vince solo il Cosenza

0 0

Incredibile ma vero: nell’11° giornata del campionato di serie B si registrano 9 pareggi su 10 partite, con l’unico successo, peraltro in trasferta, del Cosenza contro la Reggiana. Logico, dunque, che, calabresi a parte, la classifica sia rimasta invariata.

E’ del Cosenza l’unico successo dell’11° giornata che ha fatto registrare solamente pareggi. I calabresi vincono per 1-0 in casa della Reggiana e lasciano l’ultimo posto della classifica nonostante i 4 punti di penalizzazione. Pareggiano le prime della classe: il Pisa fa 0-0 in casa contro il Catanzaro, il Sassuolo 2-2 a Castellammare di Stabia, lo Spezia si fa rimontare sull’1-1 a Brescia, mentre prosegue l’imbattibilità di Corini sulla panchina della Cremonese che, dopo due successi di fila, pareggia 2-2 a Modena. Non sfonda il Bari al San Nicola con la Carrarese (0-0), così come a reti bianche finiscono anche Cittadella-Sampdoria e Mantova-Palermo, mentre è 1-1 all’Arechi fra Salernitana e Cesena. 1-1, infine, pure fra Sudtirol e Frosinone, risultato che inchioda i ciociari all’ultimo posto della classifica.

E’ sempre Shpendi (Cesena) a guidare la classifica dei marcatori con 6 reti, mentre Adorante (Juve Stabia) aggancia Thorstvedt (Sassuolo) a 5, staccando il gruppo a quota 4 formato da Coda (Sampdoria), Iemmello (Catanzaro), Bonfanti (Pisa), Lauriente e Pierini (Sassuolo), F. Esposito (Spezia).

CLASSIFICA: Pisa 24; Sassuolo 22; Spezia 21; Cremonese 18; Juve Stabia e Palermo 16; Sampdoria e Cesena 15; Brescia 14; Bari, Catanzaro, Mantova e Sudtirol 13; Reggiana, Salernitana e Carrarese 12; Modena 11; Cosenza (-4) 10; Cittadella 9; Frosinone 8.

di Marco Milan

