Serie B, 10° giornata: Pisa e Spezia bloccate, Sassuolo 2°

18 reti, pareggi e neanche una vittoria esterna nella decima giornata del campionato di serie B che vede fermate sul pari Pisa e Spezia, risultati di cui approfitta il solido Sassuolo che batte il Modena e si porta in seconda posizione.

85 minuti in superiorità numerica non sono bastati al Pisa per vincere in casa del Frosinone che strappa lo 0-0 contro la capolista nel giorno del debutto in panchina di Leandro Greco al posto dell’esonerato Vivarini. Il Pisa resta comunque primo in classifica con 2 punti di vantaggio sul Sassuolo che vince 2-0 con il Modena e scavalca lo Spezia, bloccato in casa sullo 0-0 dal Bari. Secondo successo su due per Corini sulla panchina della Cremonese che batte anche la Salernitana ed è quarta davanti al Palermo (2-0 alla Reggiana) e alla Juve Stabia, fermata sull’1-1 a Cosenza.

Tornano in zona playoff sia la Sampdoria (1-0 al Mantova) che il Cesena (2-0 al Brescia con doppietta dal dischetto del nuovo capocannoniere Shpendi), mentre crolla 3-0 a Catanzaro il Sudtirol. Nelle zone basse della graduatoria, infine, colpaccio della Carrarese che travolge per 3-0 il Cittadella staccando proprio i veneti in classifica ed uscendo per la prima volta in stagione dalla zona retrocessione. La serie B torna in campo fra martedì e mercoledì con il turno infrasettimanale.

Grazie alla doppietta rifilata al Brescia, Shpendi (Cesena) diventa capocannoniere solitario con 6 reti, tallonato da Thorstvedt (Sassuolo) che sale a 5. A quota 4, poi, il gruppo formato da Coda (Sampdoria), Iemmello (Catanzaro), Lauriente (Sassuolo), Adorante (Juve Stabia), Bonfanti (Pisa) e F. Esposito (Spezia).

CLASSIFICA: Pisa 23; Sassuolo 21; Spezia 20; Cremonese 17; Juve Stabia e Palermo 15; Sampdoria e Cesena 14; Brescia 13; Reggiana, Bari, Catanzaro, Mantova e Sudtirol 12; Salernitana e Carrarese 11; Modena 10; Cittadella 8; Cosenza (-4) e Frosinone 7.

di Marco Milan

