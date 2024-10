Formula 1, Stati Uniti: magia della Ferrari, doppietta con Leclerc e Sainz

0 0

Read Time 1 Minute, 35 Second

Nella lotta fra Verstappen e Norris sbuca improvvisamente la Ferrari che ad Austin fa bottino pieno conquistando un’inaspettata ma meritatissima doppietta grazie alla furbizia di Leclerc in partenza e alla strategia del muretto con Sainz durante la sosta. La contesa per il titolo mondiale, invece, la vince Verstappen che conquista il podio dopo la penalità di Norris.

Uno due Ferrari ad Austin, nonostante la battaglia fra Verstappen e Norris avesse catalizzato l’attenzione generale col successo dell’olandese nella sprint e la risposta dell’inglese in qualifica. In partenza, come al solito, Norris balbetta e si fa infilare da Verstappen, ma il più astuto di tutti è Charles Leclerc che, studiata benissimo la situazione, attende il sorpasso dell’olandese per infilare entrambi e contendenti e lanciarsi verso una vittoria diventata poi agevole grazie al ritmo imposto dalla Ferrari. A completare la doppietta rossa ci ha pensato Carlos Sainz, secondo con sorpasso di strategia su Verstappen durante la sosta; il campione del mondo in carica ingaggia una serratissima battaglia per il podio (e per il mondiale) con Lando Norris.

L’inglese attacca, l’olandese si difende con grinta e classe, subisce il sorpasso che, però, i giudici ritengono irregolare e penalizzano Norris di 5 secondi, consegnando a Verstappen podio e un buon bottino di punti recuperati in classifica. Quinto posto per l’altra McLaren di Piastri, sesto per Perez davanti ad un Russell in grado di rimontare dalla pit lane al settimo posto. Punti mondiali anche per Hulkenberg, per Lawson (tornato in Racing Bulls al posto di Ricciardo) e per la Williams di Colapinto. La Formula 1 torna già il prossimo fine settimana col gran premio del Messico.

RESOCONTO: 1. Leclerc (Ferrari); 2. Sainz (Ferrari); 3. Verstappen (Red Bull); 4. Norris (McLaren); 5. Piastri (McLaren); 6. Perez (Red Bull): 7. Russell (Mercedes); 8. Hulkenberg (Haas); 9. Lawson (Racing Bulls); 10. Colapinto (Williams).

CLASSIFICA: 1. Verstappen 354; 2. Norris 297 ; 3. Leclerc 257.

di Marco Milan

Share Facebook Twitter Pinterest LinkedIn

About Post Author Marco Milan vincenzoarena@mediapolitika.com