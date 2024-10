Formula 1, Messico: vince ancora la Ferrari con Sainz. Norris 2°, Verstappen 6°

0 0

E’ la Ferrari la scuderia del momento in Formula 1. La scuderia italiana vince la seconda gara di fila, la quinta stagionale, con Carlos Sainz che concretizza la pole position del sabato e batte i rivali nonostante una partenza non perfetta. Sul podio anche Norris e Leclerc, solo sesto Max Verstappen.

C’è anche la Ferrari, dunque, nella corsa per vincere la classifica costruttori, perché oggi la macchina rossa è probabilmente la più solida, perfino più veloce della McLaren. Negli Stati Uniti era arrivata addirittura la doppietta per la Ferrari, in Messico l’errore nel finale di Leclerc ha messo Norris fra le due rosse, con Sainz a dominare il gran premio dopo la pole position del sabato. E pensare che lo spagnolo non era partito benissimo, anzi, era stato bruciato al via da un Max Verstappen che sembrava più competitivo delle ultime gare, salvo poi ingaggiare un aspro duello con Norris che causava all’olandese ben 20 secondi di penalità che lo relegavano al sesto posto finale dietro alle due Mercedes di Hamilton e Russell.

Ora i punti di vantaggio di Verstappen su Norris sono 47 e la sensazione è che il campione del mondo rischi grosso perché la Red Bull è in completa involuzione e non sembra più in grado di vincere. Perez è finito in fondo al gruppo ed ora la scuderia austriaca è terza nel campionato a squadre, superata anche dalla Ferrari. Negli ultimi gran premi, insomma, Verstappen sarà costretto a tirar fuori talento ed esperienza per respingere l’assalto di Norris che appare sempre più pericoloso. Prossimo appuntamento in Brasile, tracciato del tutto differente dagli ultimi due e, dunque, con esito difficile da pronosticare.

RESOCONTO: 1. Sainz (Ferrari); 2. Norris (McLaren); 3. Leclerc (Ferrari); 4. Hamilton (Mercedes); 5. Russell (Mercedes); 6. Verstappen (Red Bull); 7. Magnussen (Haas); 8. Piastri (McLaren); 9. Hulkenberg (Haas); 10. Gasly (Alpine).

CLASSIFICA: 1. Verstappen 362; 2. Norris 315; 3. Leclerc 291.

di Marco Milan

