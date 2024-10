Serie B, 9° giornata: Pisa e Spezia vincono, Sassuolo travolgente

0 0

Pisa, Spezia e Sassuolo sono le squadre più in forma del campionato di serie B, nonché le prime della classifica. Vincono tutte e danno vita alla prima mini fuga del torneo anche se, dopo appena due mesi di stagione, dare giudizi è alquanto prematuro.

Il Pisa soffre a Bolzano, ma alla fine ha la meglio del Sudtirol e conquista la settima vittoria in nove giornate. Sugli scudi pure Spezia e Sassuolo: i liguri confermano il secondo posto espugnando Salerno, gli emiliani stravincono 5-2 a Brescia. Più staccata la Cremonese, vittoriosa in casa della Juve Stabia nel giorno del debutto in panchina di Corini, mentre il Palermo si fa rimontare a Modena da 0-2 a 2-2 mancando l’avvicinamento alle prime posizioni.

Piomba in zona playoff la Reggiana che batte un Frosinone in totale disarmo, dà segnali di ripresa la Sampdoria che a Cesena è travolgente e vince addirittura per 5-3. Esordio a Cittadella per il nuovo allenatore Dal Canto con pari a reti bianche contro il Cosenza, così come in parità, ma per 1-1, termina la sfida tra Carrarese e Mantova, giocata a Carrara dopo l’iniziale esilio dei toscani a Pisa. Pareggio, infine, anche fra Bari e Catanzaro, risultato che non avvicina nessuna delle due squadre alle parti che contano della graduatoria.

Sono in 6 a guidare la classifica marcatori con 4 reti ciascuno: si tratta di Coda (Sampdoria), Shpendi (Cesena), Bonfanti (Pisa), F. Esposito (Spezia), Adorante (Juve Stabia) e Thorstvedt (Sassuolo). A quota 3 seguono Laurienté (Sassuolo), Tutino (Sampdoria), Prestia (Cesena) e Tramoni (Pisa).

CLASSIFICA: Pisa 22; Spezia 19; Sassuolo 18; Cremonese e Juve Stabia 14; Brescia 13; Reggiana, Mantova, Sudtirol e Palermo 12; Sampdoria, Cesena, Bari e Salernitana 11; Modena 10; Catanzaro 9; Cittadella e Carrarese 8; Cosenza (-4) e Frosinone 6.

