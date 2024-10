Serie B, 8° giornata: il Pisa torna a vincere, Spezia e Sassuolo in scia

0 0

27 reti, 4 vittorie esterne e 3 pareggi nell’ottava giornata del campionato di serie B che rilancia la corsa del Pisa capolista dopo il ko di Castellammare di Stabia. I toscani, infatti, battono il Cesena e riprendono la loro corsa in testa alla classifica.

Vittoria da grande squadra per il Pisa che smaltisce in fretta la delusione per la prima sconfitta stagionale ad opera della Juve Stabia, ingrana la marcia giusta e batte in casa per 3-1 il Cesena mantenendo la vetta della classifica. Alle spalle dei toscani ci sono sempre Spezia e Sassuolo, entrambe vittoriose fra le mura amiche: i liguri piegano a fatica la Reggiana, mentre gli emiliani travolgono per 6-1 il Cittadella nel giorno del ritorno in campo di Domenico Berardi dopo 7 mesi; con l’attaccante calabrese, la squadra di Grosso può davvero sognare ancora più in grande.

Continua a volare anche la Juve Stabia che vince 2-1 in rimonta a Genova contro la Sampdoria, mentre sono bloccate sul pari sia il Brescia (1-1 a Mantova) che la Cremonese (1-1 allo Zini col Bari). Vittorie esterne per la Salernitana a Palermo e per il Sudtirol a Cosenza (silani ultimi, complice anche la penalizzazione), mentre il colpaccio di giornata è firmato dalla Carrarese che sbanca Frosinone. 2-2, infine, nella sfida tra Catanzaro e Modena.

Sono in 5 a guidare la classifica marcatori con 4 reti: Coda (Sampdoria), Shpendi (Cesena), Bonfanti (Pisa), F. Esposito (Spezia) e Thorstvedt (Sassuolo). Seguono a quota 3 Adorante (Juve Stabia), Mulattieri (Sassuolo), Fumagalli (Cosenza), Tramoni (Pisa) e Rover (Sudtirol).

CLASSIFICA: Pisa 19; Spezia 16; Sassuolo 15; Juve Stabia 14; Brescia 13; Sudtirol 12; Cremonese, Cesena, Salernitana, Mantova e Palermo 11; Bari 10; Reggiana e Modena 9; Sampdoria e Catanzaro 8; Cittadella e Carrarese 7; Frosinone 6; Cosenza (-4) 5.

di Marco Milan

