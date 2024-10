Serie B, 7° giornata: primo ko del Pisa, vola il Cesena

0 0

Arriva alla settima giornata la prima sconfitta della capolista Pisa, battuta a Castellammare di Stabia dalla compagine di Pagliuca che in casa si fa sempre rispettare. I toscani, comunque, restano in testa alla classifica con 3 punti di vantaggio sullo Spezia.

L’imbattibilità del Pisa, dunque, si ferma dopo 7 turni e la caduta non è da poco perché in casa della Juve Stabia la compagine di Filippo Inzaghi cade 2-0 e incassa il secondo ko di fila dopo quello di mercoledì in Coppa Italia contro il Cesena. Il Pisa, comunque, resta al comando della classifica con 3 punti di vantaggio sullo Spezia che esce indenne dalla trasferta in casa del Sassuolo, terzo della classe. Vola il Cesena che al Manuzzi ne fa 4 al Mantova, così come respirano aria d’alta classifica la già citata Juve Stabia ed il Bari che, però, manca l’appuntamento con il terzo successo consecutivo pareggiando 1-1 al San Nicola contro il Cosenza.

Chi, invece, sembra non volersi più fermare è la Sampdoria che dopo aver fatto suo il derby di coppa col Genoa, ottiene anche un’altra vittoria in campionato espugnando per 3-1 Modena. Prima vittoria stagionale per il Frosinone, corsaro a Cittadella, mentre terminano 0-0 sia Carrarese-Reggiana che Salernitana-Catanzaro, risultati che lasciano la Carrarese inchiodata sul fondo della classifica. Chiuderanno il settimo turno i posticipi Sudtirol-Palermo e Brescia-Cremonese, sfida che mette in palio punti importanti in zona promozione.

Shpendi (Cesena) aggancia Bonfanti (Pisa) in vetta alla classifica marcatori con 4 reti, salgono a 3 Coda (Sampdoria) e Fumagalli (Cosenza) che raggiungono F. Esposito (Spezia) e Tramoni (Pisa).

CLASSIFICA: Pisa 16; Spezia 13; Sassuolo 12; Cesena e Juve Stabia 11; Cremonese* e Mantova 10; Bari, Brescia*, Reggiana e Sudtirol* 9; Sampdoria, Modena, Salernitana e Palermo* 8; Catanzaro e Cittadella 7; Frosinone 6; Cosenza (-2) 5; Carrarese 4. *una partita in meno.

di Marco Milan

