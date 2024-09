Formula 1, Olanda: Norris inchioda Verstappen, la McLaren spaventa la Red Bull

0 0

Sembrava impossibile spodestare Max Verstappen e la Red Bull dal trono, non sembra più esserlo ora. Dopo un avvio supersonico dell’olandese, infatti, la McLaren e Lando Norris hanno iniziato una rimonta che forse mette in discussione i mondiali.

In Olanda, dopo 4 gare senza successi, Verstappen aveva fame di rivincita, voleva pole position e vittoria, non è riuscito né nell’una e né nell’altra impresa perché la McLaren oggi è pressoché imprendibile. Lando Norris si è preso di forza le qualifiche poi, come al solito, ha sbagliato la partenza, infilato da un indiavolato Verstappen che, però si è dovuto arrendere allo strapotere della vettura inglese, oggi la migliore del lotto. Ed ora Verstappen è avvisato: i punti di vantaggio su Norris in classifica sono 70, abbastanza per non avere ancora paura, ma che certamente devono far riflettere la Red Bull su un dominio che sembra ormai perduto; ancor più timore deve avere la scuderia austriaca che vede la gigantesca ombra della McLaren stagliarsi su di sé nella classifica costruttori.

Podio per una sorprendente Ferrari con Leclerc dopo che le prove avevano mostrato una rossa in ombra e che, invece, in gara è stata migliore della McLaren di Piastri (quarto) e delle Mercedes che col settimo e l’ottavo posto vengono precedute anche da Sainz (quinto) e da Perez, un po’ ringalluzzito e sesto al traguardo. Punti mondiali anche per l’Alpine di Gasly, nono, e per la Aston Martin che, in attesa di annunciare l’ingaggio di Adrian Newey, piazza Alonso in decima posizione. La prossima settimana la Formula 1 fa tappa a Monza.

RESOCONTO: 1. Norris (McLaren); 2. Verstappen (Red Bull); 3. Leclerc (Ferrari); 4. Piastri (McLaren); 5. Sainz (Ferrari); 6. Perez (Red Bull); 7. Russell (Mercedes); 8. Hamilton (Mercedes); 9. Gasly (Alpine); 10. Alonso (Aston Martin).

CLASSIFICA: 1. Verstappen 295; 2. Norris 225; 3. Leclerc 192.

di Marco Milan

