Serie B, finale playoff: il Venezia supera la Cremonese e torna in serie A

Sono Parma, Como e Venezia le tre promosse dalla serie B e che vanno a sostituire in serie A Frosinone, Sassuolo e Salernitana. La squadra lagunare è l’ultima a staccare il biglietto per la massima serie dopo la finale playoff contro la Cremonese.

Erano le grandi favorite agli spareggi ed è stato giusto che siano state proprio loro a giocarsi la finale. Venezia e Cremonese hanno dato conferma di meritare entrambe la serie A, anche se gli arancioneroverdi di Paolo Vanoli hanno fatto qualcosa in più nella doppia finale contro i grigiorossi, ovvero il gol, quello di Gytkjaer nella gara di ritorno al Penzo (finita 1-0), l’unico della doppia sfida dopo lo 0-0 dell’andata a Cremona in cui erano stati i lombardi a creare più occasioni senza, però, riuscire a sfondare e vedendosi costretti a vincere in Veneto.

Il Venezia ha fatto gol, anche se gli sarebbe bastato pure il pareggio per avere la meglio, grazie al terzo posto in classifica nella stagione regolare, ma la Cremonese ha fatto troppo poco, soprattutto al ritorno, per invertire la rotta e tornare in A dopo un solo anno. E così a far festa è il Venezia che riacciuffa la massima serie dopo due stagioni e proverà stavolta a centrare quella salvezza sfuggita nel 2022. Dalla serie C, infine, salirà una squadra fra Vicenza e Carrarese che disputeranno la finale playoff dopo aver eliminato in semifinale rispettivamente Avellino e Benevento.

Festa doppia in Laguna perché oltre al salto di categoria, il Venezia celebra anche il suo centravanti, Joel Pohjanpalo, capocannoniere del campionato con 22, due in più di Tutino (Cosenza) che ha chiuso a 20 davanti a Coda (Cremonese) e Brunori (Palermo) a 17 e a Casiraghi (Sudtirol) che di marcature ne ha messe a segno 16.

PROMOSSE IN SERIE A: Parma, Como e Cremonese.

RETROCESSE IN SERIE C: Ternana, Ascoli, Salò e Lecco.

di Marco Milan

