Serie B, playoff e playout: Cremonese-Venezia vale la serie A, Bari salvo, Ternana in C

Sarà Cremonese-Venezia la finale playoff che decreterà la squadra che accompagnerà in serie A Parma e Como. Erano le favorite alla vigilia degli spareggi promozione ed hanno rispettato i pronostici andandosi ora a giocare nella doppia sfida dello Zini e del Penzo il ritorno in massima serie.

Tutto facile per la Cremonese che elimina il Catanzaro stravincendo 4-1 in casa dopo il 2-2 del Ceravolo. Troppo più forte la squadra di Stroppa, ma grandi applausi anche ai calabresi che hanno sognato la serie A dopo quarant’anni e come neopromossi. La Cremonese si giocherà il ritorno in A col Venezia che nell’altra semifinale si è sbarazzato del Palermo: successo in entrambi i casi per i lagunari, vittoriosi 1-0 alla Favorita e 2-1 in casa, con un andamento delle partite che non hanno quasi mai lasciato ombre sul passaggio del turno.

A prescindere da come andrà la finale, comunque, il lavoro di Paolo Vanoli, tecnico del Venezia e promesso sposo del Torino, sarà da apprezzare. Infine, i playout: il Bari dopo la grande paura riesce a salvarsi e spedisce in serie C la Ternana. L’1-1 dell’andata al San Nicola non aiutava i pugliesi di Federico Giampaolo che, però, a Terni si sono rialzati disputando la loro miglior partita di una stagione travagliata ed il 3-0 finale fa tirare al Bari un sospiro di sollievo, al contrario della Ternana che retrocede in serie C al termine di una stagione troppo altalenante.

FINALE PLAYOFF, ANDATA: Cremonese-Venezia, giovedì 30 maggio ore 20:30

FINALE PLAYOFF, RITORNO: Venezia-Cremonese, domenica 2 giugno ore 20:30

di Marco Milan

