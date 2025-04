Formula 1, Giappone: Verstappen piega le McLaren, record a Suzuka

0 0

Read Time 1 Minute, 38 Second

Max Verstappen vince a Suzuka nonostante la superiorità della McLaren, conquista la 64° vittoria della sua carriera, la quarta di fila in Giappone, record assoluto, proprio nell’ultima gara della Honda in casa, ma soprattutto si porta a -1 da Lando Norris nella classifica piloti.

Pochi aggettivi, ormai, per descrivere Max Verstappen che in Giappone ha dimostrato di essere il vero fuoriclasse della Formula 1 attuale. La Red Bull è chiaramente inferiore alla McLaren, ma l’olandese fa sua la pole position e poi anche la gara, disputando un fine settimana perfetto, senza errori e con il carisma e la mentalità di chi vuole rimanere attaccato alla vittoria sempre e comunque. La Red Bull ha 61 punti nella classifica costruttori e li ha conquistati tutti Verstappen, cos’altro vogliamo aggiungere alla forza del campione del mondo in carica? Difficile che vinca il titolo quest’anno, ma di sicuro ha la possibilità di rimanere attaccato alle McLaren più di altri, lui e il suo talento, che innalzano automaticamente il livello dell’intera scuderia.

Battuti Norris e Piastri, in ombra rispetto a Verstappen, ma comunque solidamente in testa al campionato costruttori e nettamente favoriti anche per quello piloti con Norris leader e Piastri terzo a 12 punti da Verstappen e a 13 dal compagno di squadra. Grande prestazione per Andrea Kimi Antonelli, sesto e velocissimo, mentre opaca è la prestazione della Ferrari, ancora alla ricerca di sé stessa e che piazza Leclerc in quarta posizione e Hamilton in settima. Punti mondiali anche per l’altra Mercedes di Russell, per Hadjar (primi punti mondiali per il francese), per Albon e per Bearman, mentre l’esordio di Tsunoda al volante della Red Bull è anonimo con il dodicesimo posto finale nella gara di casa.

RESOCONTO: 1. Verstappen (Red Bull); 2. Norris (McLaren); 3. Piastri (McLaren); 4. Leclerc (Ferrari); 5. Russell (Mercedes); 6. Antonelli (Mercedes); 7. Hamilton (Ferrari); 8. Hadjar (Racing Bulls); 9. Albon (Williams); 10. Bearman (Haas).

CLASSIFICA: 1. Norris 62; 2. Verstappen 61; 3. Piastri 49.

di Marco Milan

Share Facebook Twitter Pinterest LinkedIn

About Post Author Marco Milan vincenzoarena@mediapolitika.com