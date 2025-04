Serie B, 32° giornata: Sassuolo e Pisa ko, lo Spezia prova a sperare

0 0

La caduta degli dei: la 32° giornata miete due vittime illustri in serie B, ovvero Sassuolo e Pisa che restano saldamente al comando del campionato ma che devono ancora aspettare per festeggiare la promozione, soprattutto i toscani.

Pirotecnica la sfida tra Palermo e Sassuolo: una tripletta di Pohjanpalo, infatti, stende gli emiliani che perdono 5-3 sotto i colpi del finlandese e del loro ex tecnico Dionisi che rimanda la festa dei neroverdi che, comunque, non ci sarebbe stata per il successo dello Spezia nel derby contro la Sampdoria che vanifica l’aritmetica per il Sassuolo e consente ai liguri di riavvicinarsi al Pisa, anch’esso sconfitto in casa dal Modena ed ora con 5 punti di vantaggio sugli spezzini che, seppur debolmente, tornano a sperare nel secondo posto.

In zona playoff blinda il quarto posto la Cremonese che espugna Reggio Emilia e rovina il debutto di Dionigi sulla panchina della Reggiana, mentre lo scontro diretto Catanzaro-Bari termina con un rocambolesco 3-3 che permette alla Juve Stabia di rimanere saldamente al quinto posto grazie al successo contro la Salernitana; pari per il Cesena col Sudtirol che rilancia le ambizioni del Modena e lascia il Bari e gli emiliani a -2 dai romagnoli, ultimi ad oggi a partecipare agli spareggi promozione.

Fanno passi avanti importanti per la salvezza la Carrarese (0-0 a Cittadella) ed il Frosinone che proprio in pieno recupero acciuffa il pareggio contro il Cosenza che, viceversa, è ormai virtualmente in serie C. Successo vitale per il Mantova a Brescia, con la squadra di Maran risucchiata in zona playout come la Sampdoria che giocherebbe lo spareggio per evitare la serie C e che sembra sempre più incapace di reagire.

Segna a rafforza la sua leadership al comando della classifica marcatori Iemmello (Catanzaro) con 16 gol, seguito da F. Esposito (Spezia) e Laurienté (Sassuolo) a 14 e da Adorante (Juve Stabia) a 13. A quota 11, poi, Tramoni (Pisa) e Shpendi (Cesena) e a 10 Pierini (Sassuolo).

CLASSIFICA: Sassuolo 72; Pisa 63; Spezia 58; Cremonese 52; Juve Stabia 49; Catanzaro 47; Palermo 45; Cesena 43; Bari e Modena 41; Frosinone e Carrarese 37; Mantova 36; Cittadella e Sudtirol 35; Brescia 34; Sampdoria e Reggiana 32; Salernitana 30; Cosenza (-4) 26.

di Marco Milan

