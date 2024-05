Serie B, 37° giornata: il Como rimanda la festa, Brescia e Samp ai playoff, Salò retrocesso

0 0

Read Time 1 Minute, 55 Second

26 reti, nessuna vittoria esterna e 6 pareggi nella 37° e penultima giornata della serie B in cui il Como è costretto in extremis a rinviare i festeggiamenti per il ritorno in A, col Venezia che vince in zona Cesarini e tiene a galla le residue speranze di salire direttamente.

Sembrava tutto pronto per la promozione del Como in serie A, un salto di categoria atteso da 21 anni e che non arriva ancora. Solo 0-0 per gli azzurri a Modena, il Venezia batte 2-1 al 90′ il Salò, condanna i lombardi alla retrocessione e conserva un barlume di speranza in vista dell’ultima giornata per soffiare al Como una promozione comunque ormai vicinissima (in caso di arrivo a pari punti sarebbero avvantaggiati i veneti in virtù degli scontri diretti favorevoli, 3-0 e 1-2). Chi, invece, in serie A è già salito è il Parma che pareggia 1-1 al Tardini contro la Cremonese in un pomeriggio di festa che certifica anche l’aritmetico primo posto dei gialloblu ed il quarto dei grigiorossi.

Definite anche le altre squadre che disputeranno i playoff, anche se non i piazzamenti: ci sarà il Catanzaro, sconfitto a Terni, ci sarà il Palermo, rimontato nel finale sul 2-2 dall’Ascoli, ci sarà la Sampdoria che piega la Reggiana e ci sarà il Brescia che supera agevolmente il Lecco per 4-1; fuori Pisa e Sudtirol che pareggiano 2-2 un amaro scontro diretto. In coda, come detto, retrocede il Salò, mentre per evitare i playout la lotta è apertissima: salvo il Modena, manca un punto allo Spezia che pareggia a Cosenza, oggi a disputare lo spareggio sarebbero Ternana e Bari (1-1 col Cittadella), con l’Ascoli retrocesso.

Con la doppietta rifilata al Salò, il capocannoniere del campionato Pohjanpalo (Venezia) sale a 22 gol, ma alle sue spalle Tutino (Cosenza), autore anch’egli di due reti, non molla e si porta 19. Terzo posto solitario per Brunori (Palermo) con 17 marcature, poi Casiraghi (Sudtirol) a 16 e la coppia Coda (Cremonese) Iemmello (Catanzaro) a quota 15.

CLASSIFICA: Parma 75; Como 72; Venezia 70; Cremonese 64; Catanzaro 60; Palermo 53; Sampdoria (-2) 52; Brescia 51; Sudtirol 47; Pisa, Reggiana, Cosenza e Cittadella 46; Modena 44; Spezia 41; Ternana 40; Bari e Ascoli 38; Salò 33; Lecco 26.

di Marco Milan

Share Facebook Twitter Pinterest LinkedIn

About Post Author Marco Milan vincenzoarena@mediapolitika.com