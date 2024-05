Serie B, 36° giornata: Parma in serie A, Como quasi

0 0

Dopo 3 anni e oltre 1000 giorni, il Parma torna in serie A, con pieno merito e 3 giornate di anticipo sulla fine del campionato. Promozione meritatissima per i ducali che ora attendono la squadra che li accompagnerà direttamente nella massima serie e che, probabilmente, sarà il Como.

Bastava un punto al Parma per festeggiare il ritorno in serie A ed il punto è arrivato al San Nicola di Bari: 1-1 e la squadra di Pecchia è matematicamente promossa nella massima serie al termine di un campionato dominato in lungo e in largo dopo le delusioni degli ultimi anni. Terza promozione per il tecnico campano dopo quelle con Verona e Cremonese. Vicino alla serie A anche il Como che in extremis batte il Cittadella, approfitta del ko del Venezia a Catanzaro ed è ora a 3 punti dal ritorno in A dopo 21 anni; ai lariani basterà battere domenica il Modena per raggiungere il Parma. Venezia quasi condannato ai playoff, dunque, come la Cremonese che mantiene il quarto posto dopo il 2-1 sul Pisa, mentre perde ancora il Palermo, battuto a La Spezia.

Vittoria importantissima, in ottica spareggi, per la Sampdoria in casa del già retrocesso Lecco; i doriani restano settimi davanti al Brescia che pareggia 2-2 contro il Salò. Salve matematicamente tre squadre: il Sudtirol che batte 4-3 la Ternana, la Reggiana che vince di misura il derby col Modena ed il Cosenza che vince ad Ascoli. Proprio i marchigiani sono parecchio inguaiati e disputerebbero ad oggi il playout contro il Bari, mentre a retrocedere sarebbe la Ternana assieme al Lecco e al Salò che di possibilità ne ha ormai pochissime, al contrario dello Spezia, invece, a cui basta l’ultimo passo per ottenere la salvezza. Il punto raccolto contro il Parma regala qualche speranza al Bari, la più grande delusione del campionato proprio assieme agli spezzini.

Segnano in tanti nella classifica marcatori ma non il capocannoniere Pohjanpalo (Venezia) che resta al comando con 20 reti, seguito da Tutino (Cosenza) a 17, da Brunori (Palermo) e Casiraghi (Sudtirol) a 16 e da Iemmello (Catanzaro) e Coda (Cremonese) che raggiungono quota 15.

CLASSIFICA: Parma 74; Como 71; Venezia 67; Cremonese 63; Catanzaro 60; Palermo 52; Sampdoria (-2) 49; Brescia 48; Reggiana e Sudtirol 46; Pisa, Cosenza e Cittadella 45; Modena 43; Spezia 40; Ascoli, Bari e Ternana 37; Salò 33; Lecco 26.

di Marco Milan

