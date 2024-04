Serie B, 34° giornata: Parma indenne a Palermo, continua il duello Como-Venezia

0 0

Read Time 1 Minute, 57 Second

Soltanto 16 le reti e ben 7 i pareggi (di cui 6 per 0-0) nella 34° giornata del campionato di serie B in cui è sempre il Parma a dettare legge, anche dopo il pari a reti bianche nella difficile trasferta di Palermo che avvicina sempre gli emiliani al ritorno in serie A.

Manca poco ormai e il Parma non vuole rischiare nulla: la squadra di Pecchia si accontenta di uscire indenne dalla Favorita di Palermo e di ritrovarsi a +3 sul secondo posto e a +6 sul terzo, distanze non di sicurezza ma comunque rassicuranti per la prima della classe. Il duello più vibrante, allora, è senz’altro quello per la seconda piazza, l’altra che conduce direttamente in serie A, dove il Como è straripante a Piacenza e vince 5-2 contro il Salò conservando 3 lunghezze di vantaggio sul Venezia, vittorioso a sua volta in trasferta a Lecco. Si staccano Cremonese e Catanzaro che non si fanno male nello scontro diretto giocato in Calabria e nella prossima giornata attenzione all’importantissima sfida fra Venezia e Cremonese.

Resta saldamente al sesto posto il Palermo, non avvicinato né dal Brescia e né dalla Sampdoria, entrambe bloccate sullo 0-0 rispettivamente da Ternana e Spezia. Pareggiano anche Pisa e Cittadella, i toscani a Bari nel giorno del debutto sulla panchina biancorossa di Federico Giampaolo al posto di Iachini, i veneti a Bolzano col Sudtirol, mentre il Modena impatta ad Ascoli bagnando così l’esordio del nuovo tecnico Bisoli ed aggancia a 40 punti l’irriconoscibile Reggiana, travolta in casa dal Cosenza per 4-0. In coda, spacciato il Lecco, restano in corsa per i playout Salò ed Ascoli, si allontana il Cosenza, mentre la situazione del Bari continua ad essere una delle più preoccupanti nonostante i tanti cambi di guida tecnica.

Torna al gol il capocannoniere del campionato Pohjanpalo (Venezia) che raggiunge la doppia cifra portandosi a 20 reti e distaccando la concorrenza. La coppia Brunori (Palermo) Tutino (Cosenza), infatti, è a 15 gol, Coda (Cremonese) e Casiraghi (Sudtirol) a 14, mentre Cutrone (Como) agguanta Iemmello (Catanzaro) a quota 13.

CLASSIFICA: Parma 70; Como 67; Venezia 64; Cremonese 60; Catanzaro 56; Palermo 52; Brescia 46; Sampdoria (-2) 45; Pisa e Cittadella 44; Sudtirol 43; Reggiana e Modena 40; Cosenza 39; Ternana 37; Bari e Spezia 36; Ascoli 34; Salò 31; Lecco 26.

di Marco Milan

Share Facebook Twitter Pinterest LinkedIn

About Post Author Marco Milan vincenzoarena@mediapolitika.com