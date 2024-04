Formula 1, Cina: Verstappen vince in scioltezza, Norris e Perez sul podio

0 0

La Formula 1 ritrova il gran premio di Cina dopo 5 anni di assenza e Max Verstappen piazza la sua bandierina anche lì dove finora non aveva mai vinto. Prova di forza dell’olandese che ha vinto la quarta gara su cinque nel 2024, a conferma di essere il grande favorito anche in questa stagione.

Max Verstappen conquista anche la Cina, domina la gara sprint, le qualifiche (quinta pole position su altrettante gare quest’anno) e infine anche il gran premio che gli regala la 58° vittoria della carriera, la quarta nel 2024, unica eccezione il ritiro in Australia. Per l’olandese, insomma, l’ennesima prova di una superiorità che sembra non lasciar spazio ad altro e che lo lancia verso il quarto titolo mondiale di fila, oltre a fargli accumulare record su record, basti pensare che ha vinto 21 delle ultime 23 gare disputate in Formula 1.

Alle spalle di Verstappen si piazza la McLaren di Lando Norris che interrompe, così, la sfilza di doppiette stagionali, 3 della Red Bull e una della Ferrari, e precede Perez, beffato dall’ingresso della Safety Car che gli ha impedito di affiancare di nuovo il compagno di squadra. In ombra le Ferrari, quarta con Leclerc e quinta con Sainz, in regressione rispetto alle precedenti gare, mentre dà spettacolo Alonso, terzo in qualifica e settimo al traguardo dopo una gran rimonta finale, così come per Lewis Hamilton che è giunto nono dopo essere partito dalla 18° posizione ed aver chiuso secondo la gara sprint. A punti, infine, anche Russell (sesto), Piastri (ottavo) ed Hulkenberg (decimo).

RESOCONTO: 1. Verstappen (Red Bull); 2. Norris (McLaren); 3. Perez (Red Bull); 4. Leclerc (Ferrari); 5. Sainz (Ferrari); 6. Russell (Mercedes); 7. Alonso (Aston Martin); 8. Piastri (McLaren); 9. Hamilton (Mercedes); 10. Hulkenberg (Haas).

CLASSIFICA: 1. Verstappen 110; 2. Perez 85; 3. Leclerc 76.

di Marco Milan

