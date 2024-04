Serie B, 33° giornata: Parma e Como avanzano, la Cremonese va ko

0 0

22 reti, 3 vittorie esterne e soltanto 2 pareggi nella 33° giornata di serie B che vede la coppia Parma-Como ai primi due posti della classifica, ora le grandi favorite per la promozione diretta. Vince il Venezia, perde la Cremonese, ora più staccata.

Vittoria da grande per il Parma in casa contro lo Spezia: i gialloblu hanno condotto il gioco e anche sofferto, ma alla fine hanno avuto la meglio dei liguri e sono ora a +8 sul terzo posto, dato che avvicina sempre più la squadra di Pecchia alla serie A. Vittoria casalinga anche per il Como che piega il Bari ed è a +3 sul Venezia, vittorioso sul Brescia, mentre perde terreno la Cremonese, sconfitta in extremis dalla Ternana e lontana 5 lunghezze dalla promozione diretta. Successo in trasferta per il Catanzaro che espugna 3-1 Modena e determina l’esonero del tecnico emiliano Bianco, sostituito da Bisoli.

In zona playoff, ennesima rimonta subita dal Palermo che pareggia a Cosenza, mentre perde la Sampdoria a Marassi con il Sudtirol e vince il Pisa contro il Salò. In coda, successo probabilmente tardivo per il fanalino di coda Lecco con la Reggiana, pareggio a reti bianche fra Cittadella ed Ascoli, ma il colpo è senza dubbio quello della Ternana che esce dalla zona playout dove sprofonda un Bari in caduta libera. Terza ed ultima promozione in B dalla serie C, è quella della Juve Stabia che torna fra i cadetti dopo 4 anni; l’ultima a salire dalla terza serie sarà determinata dai playoff.

In vetta alla classifica dei cannonieri resta Pohjanpalo (Venezia) con 19 reti, seconda posizione per Brunori (Palermo) a 15, mentre raggiunge il podio Tutino (Cosenza) che agguanta Coda (Cremonese) e Casiraghi (Sudtirol) a quota 14. Sale a 13, infine, Iemmello (Catanzaro).

CLASSIFICA: Parma 69; Como 64; Venezia 61; Cremonese 59; Catanzaro 55; Palermo 51; Brescia 45; Sampdoria (-2) 44; Pisa e Cittadella 43; Sudtirol 42; Reggiana 40; Modena 39; Cosenza e Ternana 36; Bari e Spezia 35; Ascoli 33; Salò 31; Lecco 26.

di Marco Milan

