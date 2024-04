Formula 1, Giappone: Verstappen e la Red Bull tornano padroni, altra doppietta a Suzuka

0 0

Un fisiologico incidente di percorso. Così si può derubricare la défaillance di Max Verstappen in Australia, perché l’olandese in Giappone si riprende con gli interessi il ko dell’ultima gara conquistando tutto il possibile e riprendendo la marcia verso un altro titolo mondiale.

Verstappen e la Red Bull dimenticano Melbourne tornando a dominare a Suzuka con una doppietta magistrale che porta l’olandese a conquistare pole position e vittoria e Sergio Perez a fargli da scudiero. Tre doppiette in quattro gran premi per la Red Bull, a conferma che per i rivali la strada è ancora molto lunga, almeno per quanto concerne il 2024. La seconda forza è a tutti gli effetti la Ferrari che in prova non si era comportata benissimo, ma che in gara ritrova passo e ritmo, piazza Sainz sul podio e Leclerc in quarta posizione, niente male considerando che il monegasco partiva ottavo dopo una qualifica sottotono. McLaren e Mercedes sono evidentemente un gradino sotto la Ferrari, il che agevola il lavoro della scuderia italiana sia per il secondo posto nella classifica costruttori quest’anno che per l’inseguimento alla Red Bull nel 2025.

Decima piazza per l’idolo di casa Yuki Tsunoda che conquista a Suzuka un punto importantissimo per la Racing Bulls che perde Daniel Ricciardo dopo neanche un giro e a seguito di un contatto con Albon che ha costretto la direzione gara ad esporre la bandiera rossa e a far ripartire la gara dopo una ventina di minuti. Infine, il disastro dell’Alpine: la vecchia Renault (che aspettano a richiamarla così, non si è capito ancora) ha subìto sorpassi da chiunque terminando la corsa in fondo al gruppo e confermando la clamorosa regressione di una vettura che la scorsa stagione era assai veloce e che adesso appare come forse la peggiore del lotto. La Formula 1 tornerà in pista fra due settimane con il gran premio di Cina, rientrato in calendario dopo lo stop dal 2020 imposto dall’esplosione del coronavirus.

RESOCONTO: 1. Verstappen (Red Bull); 2. Perez (Red Bull); 3. Sainz (Ferrari); 4. Leclerc (Ferrari); 5. Norris (McLaren); 6. Alonso (Aston Martin); 7. Russell (Mercedes); 8. Piastri (McLaren); 9. Hamilton (Mercedes); 10. Tsunoda (Racing Bulls).

CLASSIFICA: 1. Verstappen 77; 2. Perez 64; 3. Leclerc 59.

di Marco Milan

