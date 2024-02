Serie B, 26° giornata: Parma indenne a Como, il Venezia balza al secondo posto

0 0

Due scontri diretti in zona promozione e due pareggi: il Parma rimedia un buon 1-1 in casa del Como e prosegue la sua marcia verso la serie A, il Venezia vince a Pisa in extremis ed approfitta del 2-2 fra Cremonese e Palermo.

Il Parma è sempre più lanciato verso il ritorno in serie A ed il pari di Como è un ulteriore passo in avanti per gli uomini di Pecchia che hanno 7 punti di vantaggio sul secondo posto e 8 sul terzo. Gara caratterizzata dalla pioggia al Sinigaglia, vantaggio parmense con Benedyczak, pari comasco con Verdi. Pareggio anche nell’altro confronto diretto in zona promozione, quello fra Cremonese e Palermo: i siciliani si mangiano le mani arrivando fino ai gomiti perché erano in vantaggio per 2-0 e con un uomo in più, salvo poi lasciarsi riprendere sul 2-2 dai grigiorossi che mantengono un punto sui rosanero e il terzo posto in classifica. Ad approfittarne, così, è il Venezia che vince a Pisa (toscani risucchiati in orbita playout) in pieno recupero e si riprende la seconda posizione in solitaria.

In zona playoff vince il Catanzaro che espugna Cittadella ed infligge ai padovani la sesta sconfitta di fila, mentre il Modena non passa in casa con lo Spezia (0-0) e il Brescia non va oltre lo 0-0 casalingo contro la Reggiana. Rialza la testa la Sampdoria, corsara a Cosenza, mentre Iachini conosce la prima sconfitta da quando è alla guida del Bari, sconfitto di misura a Bolzano per l’ennesimo calcio di rigore assegnato al Sudtirol. Nei bassifondi della classifica il colpo lo mette a segno l’Ascoli che va a vincere in casa del Salò, agganciato all’ultimo posto dal Lecco che torna dalla trasferta di Terni con un punto buono più per il morale che per la rincorsa salvezza dei lombardi. La serie B tornerà in campo martedì e mercoledì per il turno infrasettimanale.

Il gol di Pisa consente a Pohjanpalo (Venezia) di rimanere capocannoniere solitario del campionato con 14 reti, una in più di Coda (Cremonese) e Casiraghi (Sudtirol), entrambi saliti a 13. Non segna, invece, Tutino (Cosenza) che resta a quota 12, mentre Brunori (Palermo) raggiune a 10 Man (Parma) e Pedro Mendes (Ascoli).

CLASSIFICA: Parma 55; Venezia 48; Cremonese 47; Como e Palermo 46; Catanzaro 42; Cittadella 36; Modena 35; Brescia 34; Bari 33; Cosenza 32; Sampdoria (-2), Reggiana e Sudtirol 31; Pisa 30; Ascoli, Ternana e Spezia 26; Lecco e Salò 21.

