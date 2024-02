Serie B, 25° giornata: Parma in estasi al 94′, serie A ad un passo

0 0

E’ davvero l’anno del Parma: gli emiliani vincono la seconda partita casalinga consecutiva in pieno recupero e proseguono il loro volo verso una promozione che a questo punto sembra non poter più sfuggire agli uomini di Pecchia.

Non è stato semplice, però, per la capolista del campionato di serie B avere la meglio del Pisa: al 92′, infatti, i toscani trovano la rete del 2-2 dopo aver già raggiunto il Parma nel primo tempo, ma al 94′ nell’ultima azione della partita, ecco il gol di Del Prato che regala ai gialloblu un altro successo in pieno recupero dopo quello contro il Venezia e 3 punti che sanno tanto di serie A. Alle spalle dei ducali, bloccata sullo 0-0 ad Ascoli la Cremonese, mentre il Como fa ancora peggio perdendo 3-0 a Palermo e rilanciando le ambizioni di promozione diretta dei siciliani. Poteva approfittare di questi inciampi il Venezia che, però, si fa rimontare sul 2-2 dal Modena dopo essere stato per due volte in vantaggio grazie alla doppietta del neo capocannoniere Pohjanpalo.

In zona playoff rallentano sia il Catanzaro (2-2 col Sudtirol), sia il Cittadella che viene sconfitto 4-2 a La Spezia, risultati che permettono al Bari di guadagnare posizioni grazie al successo di misura contro il Salò che consente a Iachini di ottenere il secondo successo in altrettante gare sulla panchina biancorossa. Pari inutile fra Sampdoria e Brescia con rimonta lombarda in pieno recupero, vittoria importantissima del Cosenza 3-1 a Lecco nonostante l’esordio di Aglietti sulla panchina dei blucelesti che restano inchiodati in fondo alla classifica. Proprio nei bassifondi, infine, vanno registrati i successi dello Spezia, come già indicato precedentemente, e della Ternana che va a vincere per 2-0 in casa della Reggiana ed aggancia la zona playout dove staziona anche lo Spezia e dove rischia clamorosamente di sprofondare la Sampdoria.

Rivoluzione in testa alla classifica dei marcatori perché la doppietta al Modena consente a Pohjanpalo (Venezia) di diventare il nuovo capocannoniere del campionato con 13 reti, scavalcando il terzetto formato da Coda (Cremonese), Tutino (Cosenza) e Casiraghi (Sudtirol), tutti a 12. In terza posizione a quota 10 Man (Parma) agguanta Pedro Mendes (Ascoli).

CLASSIFICA: Parma 54; Cremonese 46; Como, Venezia e Palermo 45; Catanzaro 39; Cittadella 36; Modena 34; Bari 33; Brescia e Cosenza 32; Pisa e Reggiana 30; Sampdoria (-2) e Sudtirol 28; Ternana e Spezia 25; Ascoli 23; Salò 21; Lecco 20.

