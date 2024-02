Serie B, 24° giornata: Parma irrefrenabile, il Como aggancia la Cremonese

0 0

Prosegue la marcia del Parma verso la promozione: la squadra di Pecchia vince anche a Cittadella e consolida il primato in classifica, mentre alle sue spalle il Como agguanta la Cremonese al secondo posto e il Venezia non molla.

Vince un’altra battaglia il Parma capolista, sempre più proiettato verso il ritorno in serie A. I gialloblu sbancano Cittadella 2-1 soffrendo un po’ nel finale a causa anche della pioggia torrenziale abbattutasi sullo stadio Tombolato, ma alla fine esce con 3 punti che sanno sempre più di conto alla rovescia verso la promozione. E’ lotta serrata, poi, per il secondo posto dove il Como aggancia la Cremonese grazie al successo per 1-0 sul Brescia (altro gol di Strefezza) e al concomitante 1-1 dei grigiorossi in casa contro la Reggiana. Non molla neanche il Venezia che è a-2 dalla coppia lombarda e che stravince 3-0 a Bolzano contro il Sudtirol con la doppietta di Pohjanpalo.

In zona playoff si fa sotto pure il Palermo, vittorioso a Piacenza con il Salò, mentre il Catanzaro scavalca il Cittadella (giunto al quarto ko di fila) dopo il 3-2 in rimonta inflitto all’Ascoli. Non va oltre il pari casalingo il Modena contro il Cosenza, mentre stecca ancora la Sampdoria, sconfitta 2-0 a Pisa. Esordio con vittoria per Iachini sulla panchina del Bari poiché i pugliesi battono 3-1 il Lecco che resta ultimo da solo a -1 dal Salò ed esonera anche Bonazzoli per il terzo cambio in panchina della stagione. Lo scontro salvezza Ternana-Spezia, infine, termina 1-1 con vantaggio umbro al 90′ e pareggio ligure in pieno recupero.

E’ aggancio in vetta alla classifica marcatori: Coda (Cremonese) raggiunge Casiraghi (Sudtirol) a 12 reti, si avvicina anche Pohjanpalo (Venezia) che con la doppietta di Bolzano sale a quota 11. In doppia cifra Tutino (Cosenza) che aguanta a 10 marcature Pedro Mendes (Ascoli) e stacca Cutrone (Como) e Man (Parma), fermi a 9.

CLASSIFICA: Parma 51; Cremonese e Como 45; Venezia 44; Palermo 42; Catanzaro 38; Cittadella 36; Modena 33; Brescia 32; Pisa, Reggiana e Bari 30; Cosenza 29; Sampdoria (-2) e Sudtirol 27; Ascoli, Ternana e Spezia 22; Salò 21; Lecco 20.

di Marco Milan

