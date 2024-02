Hamilton-Ferrari: l’annuncio che ha scosso la Formula 1

0 0

Giovedì 1 febbraio 2024 rimarrà una data che in pochi fra gli appassionati di Formula 1 dimenticheranno: Lewis Hamilton è stato annunciato come pilota della Ferrari a partire dal 2025 quando avrà 40 anni e quando andrà a caccia dell’ottavo titolo mondiale della carriera che lo porterebbe a +1 su Michael Schumacher. Ma cosa ha portato Hamilton e la Ferrari ad unirsi?

Va detto subito: la scelta sa di ultima spiaggia per entrambi, il pilota inglese (che prenderà il posto di Carlos Sainz) prova a cambiare aria sperando che la Ferrari nel giro di 1-2 anni (sfruttando soprattutto i nuovi regolamenti del 2026) arrivi a giocarsi il titolo con la Red Bull e a battere Verstappen, la scuderia italiana spera che con l’ingaggio di Hamilton tecnici ed ingegneri, guidati e supportati dal fuoriclasse britannico, diano il meglio di loro stessi per allestire una macchina vincente, oltre a convincere qualche capotecnico ad accettare la Ferrari grazie al fascino esercitato da Hamilton.

Ha senso un’operazione simile con un pilota ormai quarantenne? Se l’obiettivo è vincere subito, la risposta probabilmente è sì, soprattutto perché Hamilton sa che quella ferrarista sarà l’ultima chiamata della carriera, l’ultimo treno per l’ottavo titolo mondiale da conquistare con la monoposto rossa che lo consacrerebbe con ogni probabilità come il pilota più grande della storia. Certo, l’arrivo di Hamilton, oltre al sacrificio di Sainz, offusca la figura di Charles Leclerc che rischia di diventare la seconda guida della Ferrari, anche perché l’inglese non arriva certo a Maranello per fare lo scudiero del monegasco.

Le risposte le avremo solamente fra poco più di un anno, anche se l’annuncio dell’accordo ha scosso comunque il mondo dell’automobilismo perché vanno ad accoppiarsi due miti e due leggende della Formula 1. Troppo tardi? Troppo vecchio Hamilton? Mossa della disperazione? Operazione più di marketing che sportiva? Difficile pensare che Hamilton e la Ferrari si accontentino di una mossa pubblicitaria rischiando di demoralizzare un talento come Leclerc, forse il vero sconfitto della vicenda; se l’affare è andato in porto è perché Ferrari ed Hamilton vogliono vincere subito, puntando entrambi tutto sul rosso.

di Marco Milan

