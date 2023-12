Serie B, 19° giornata: il Parma sbanca Brescia ed aumenta il vantaggio

0 0

Il Parma capolista della serie B chiude un girone d’andata eccezionale con il primato in classifica, la vittoria in casa del Brescia ed un vantaggio di ben 6 punti sul secondo posto. A metà cammino, insomma, gli uomini di Pecchia sembrano davvero lanciati verso il ritorno in serie A dopo tre stagioni.

Sembrava una trasferta insidiosa quella del Rigamonti di Brescia e invece il Parma ha fatto sua la partita grazie ad un primo tempo di autorità e alle reti siglate da Bernabé e da Man che hanno reso la ripresa una semplice formalità: 2-0 per gli emiliani che chiudono il girone d’andata con 6 punti sul secondo posto, occupato dalla coppia Como-Venezia: i lariani sbancano in rimonta il San Vito di Cosenza vincendo per 2-1 ed agganciano i veneti, fermati sul 2-2 in casa del fanalino di coda Salò. Non aggancia la seconda posizione la Cremonese, sconfitta 3-2 a Palermo nonostante fosse per due volte in vantaggio. Conquista un punto il Cittadella che ad Ascoli impatta 0-0 e sbaglia per due volte lo stesso rigore, fatto ripetere dall’arbitro: Pittarello prima si fa ipnotizzare da Viviano, poi spara sulla traversa.

Peggio ancora fa il Catanzaro, sconfitto a Reggio Emilia ed incappato nel secondo ko di fila, mentre il Modena a La Spezia va in vantaggio su rigore e viene acciuffato in pieno recupero dai liguri, comunque penultimi assieme all’Ascoli. In coda, vittoria fondamentale del Lecco che grazie alla doppietta dello statunitense Novakovich ribalta l’iniziale 0-1 del Sudtirol, raggiunge proprio gli altoatesini al 15° posto e stacca di due lunghezze la Ternana che pareggia 1-1 al Liberati contro il Pisa. Nel posticipo serale, infine, 1-1 fra le due grandi deluse del torneo, Sampdoria e Bari, determinato nel finale dal vantaggio pugliese di Sibilli e dal pari di Sebastiano Esposito. La serie B si ferma per la sosta e tornerà in campo a metà gennaio.

Ancora in gol il capocannoniere del campionato Casiraghi (Sudtirol) che con un altro calcio di rigore sale a 11 reti e stacca ulteriormente Coda (Cremonese), fermo a 9. Al terzo posto sale Man (Parma) a quota 8, mentre a 7 Cutrone (Como) raggiunge Brunori (Palermo), Pedro Mendes (Ascoli), Benedyczak (Parma) e Raimondo (Ternana).

CLASSIFICA: Parma 41; Como e Venezia 35; Cittadella 33; Cremonese e Palermo 32; Catanzaro 30; Modena 28; Brescia 25; Sampdoria (-2), Reggiana e Bari 23; Pisa 22; Cosenza 21; Lecco e Sudtirol 20; Ternana 18; Ascoli e Spezia 17; Salò 14.

