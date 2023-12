Serie B, 14° giornata: Parma salvo nel recupero, il Venezia agguanta la vetta

0 0

23 reti, 4 pareggi ed una sola vittoria esterna nella 14° giornata del campionato di serie B che vede l’aggancio del Venezia al Parma in testa alla classifica dopo il successo dei lagunari a Bari ed il concomitante pareggio dei ducali nel derby contro il Modena.

In leggero calo il Parma, dunque, battuto a Lecco e bloccato sul pari casalingo da un buon Modena, peraltro agguantato proprio nel finale dai parmensi, ora raggiunti in vetta dal super Venezia di Vanoli che travolge al San Nicola per 3-0 il Bari. Al terzo posto c’è la solida Cremonese che piega il Lecco grazie a Castagnetti, in scia anche il trio Como, Catanzaro e Palermo: i lariani, al debutto in panchina di Fabregas dopo lo strambi esonero di Longo, superano in extremis il Salò fanalino di coda, i giallorossi vincono 2-0 il derby di Calabria contro il Cosenza, mentre i siciliani si fanno raggiungere sul pari a Terni.

Altri debutti in panchina: Maran raccoglie col suo Brescia un pareggio a Pisa, D’Angelo col suo Spezia perde in casa della Sampdoria che trova il terzo successo di fila, Castori col suo Ascoli esce imbattuto da Reggio Emilia. Vince e piomba in zona playoff il Cittadella dopo il 2-1 al Sudtirol, mentre in coda in ultima posizione c’è il Salò, davanti ai lombardi la Ternana e lo Spezia. La situazione di Pasquale Marino a Bari, infine, è da tenere sotto controllo, il club non è soddisfatto dell’operato del tecnico, la tifoseria è sul piede di guerra ed il ritorno di Mignani una voce che potrebbe presto alimentarsi.

Non segna ma resta al comando della classifica cannonieri Coda (Cremonese) con 9 reti, lo avvicina Casiraghi (Sudtirol) che sale a 8 e lascia a 7 Benedyczak (Parma). Appaiati a quota 6, infine, Man (Parma) e Pedro Mendes (Ascoli).

CLASSIFICA: Parma e Venezia 30; Cremonese 25; Como*, Catanzaro e Palermo 24; Modena 23; Cittadella 22; Cosenza 19; Bari 18; Pisa 17; Sampdoria (-2), Reggiana e Sudtirol* 16; Brescia* 14; Ascoli 13; Lecco* 12; Spezia 10; Ternana 8; Salò 7. *una partita in meno.

