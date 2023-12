Formula 1, Emirati Arabi: Verstappen chiude in bellezza, Leclerc e Russell sul podio

0 0

Max Verstappen e la Red Bull terminano nel migliore dei modi il loro fantastico e, forse, irripetibile 2023 con la 20° vittoria della stagione dell’olandese e la 21° della scuderia austriaca che ha lasciato agli altri solamente una gara, quella vinta da Carlos Sainz a Singapore.

Verstappen, pole position al sabato e successo numero 54 della carriera, chiude in bellezza la stagione vincendo anche negli Emirati Arabi e concludendo un’annata eccezionale per lui e per la sua squadra che ha vinto tutti i gran premi ad eccezione di quello di Singapore, conquistato dalla Ferrari di Sainz. L’ultima gara dell’anno ha avuto senso per appena un giro quando Leclerc ha provato ad attaccare Verstappen che ha, però, frenato tardissimo conservando la prima posizione e dando vita poi alla solita corsa solitaria che lo ha portato all’ennesima vittoria.

Leclerc si è dovuto accontentare del secondo posto che, comunque, non basta alla Ferrari per sopravanzare la Mercedes per la seconda posizione nella classifica costruttori che i tedeschi conservano per 3 punti grazie anche al terzo posto di Russell che ha preceduto Perez (penalizzato di 5 secondi all’arrivo) e le McLaren di Norris e Piastri. Settimo posto per Alonso, ottavo per un sorprendente Tsunoda che si è tolto la soddisfazione di stare davanti ad un opaco Lewis Hamilton, nono, e a Lance Stroll. Impossibile tenere Verstappen nel 2023, la Formula 1 va in vacanza e riprenderà a marzo con la caccia all’olandese.

RESOCONTO: 1. Verstappen (Red Bull); 2. Leclerc (Ferrari); 3. Russell (Mercedes); 4. Perez (Red Bull); 5. Norris (McLaren); 6. Piastri (McLaren); 7. Alonso (Aston Martin); 8. Tsunoda (Alphatauri); 9. Hamilton (Mercedes); 10. Stroll (Aston Martin).

CLASSIFICA FINALE: 1. Verstappen 575; 2. Perez 285; 3. Hamilton 234.

di Marco Milan

