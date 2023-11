Formula 1, Las Vegas: Verstappen fa saltare il banco, Leclerc e Perez sul podio

0 0

Non ce n’è per nessuno nel 2023: in ogni circostanza e con qualsiasi situazione, infatti, Max Verstappen non lascia ai rivali nemmeno le briciole. A Las Vegas non è servita la pole position di Leclerc e la penalità dell’olandese che in rimonta ha conquistato la 18° vittoria stagionale e la 53° della carriera raggiungendo Sebastian Vettel.

Gara divertente a Las Vegas (circuito tornato in calendario dopo 41 anni), la patria dei giochi, dove Verstappen parte alle spalle di Leclerc, lo brucia al via ma viene penalizzato per la manovra e sconta 5 secondi durante la sosta. Il monegasco della Ferrari ci prova, ma l’ingresso della safety car per l’incidente di Norris e la maggior efficienza della gomma dura sulla Red Bull lanciano Verstappen che supera tutti ed agguanta un altro successo, il numero 53 della carriera che gli permette di affiancare Sebastian Vettel nella classifica di tutti i tempi, peggio solo di Hamilton e Michael Schumacher.

Leclerc, comunque, si consola col secondo posto ed il sorpasso all’ultimo giro su Sergio Perez che non riesce a sorridere neanche nel giorno in cui torna sul podio ed ha la matematica certezza di essere secondo in campionato. Più contento, invece, Carlos Sainz che conquista il sesto posto nonostante la penalizzazione di 10 posizioni dopo la sostituzione di quasi tutte le componenti della vettura a seguito dell’assurdo incidente occorso allo spagnolo venerdì con l’urto con un tombino rialzato: nessuna deroga dalla federazione e penalità per il ferrarista. Domenica prossima il gran finale negli Emirati Arabi con l’ultimo gran premio dell’anno.

RESOCONTO: 1. Verstappen (Red Bull); 2. Leclerc (Ferrari); 3. Perez (Red Bull); 4. Ocon (Alpine); 5. Stroll (Aston Martin); 6. Sainz (Ferrari); 7. Hamilton (Mercedes); 8. Russell (Mercedes); 9. Alonso (Aston Martin); 10. Piastri (McLaren).

CLASSIFICA: 1. Verstappen 549; 2. Perez 273; 3. Hamilton 232.

di Marco Milan

