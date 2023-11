Formula 1, Brasile: Verstappen sul velluto, Norris secondo, impresa di Alonso terzo

0 0

Mancano due gare al termine del campionato 2023 di Formula 1, un anno che Max Verstappen non dimenticherà mai e che, forse, gli avversari vorrebbero che terminasse subito perché possibilità di battere l’olandese non sembrano davvero essercene.

Verstappen ha vinto in scioltezza la gara di San Paolo dopo aver conquistato la pole position ed anche la corsa sprint del sabato, ottenendo la vittoria numero 52 della carriera (-1 da Sebastian Vettel), la 17° dell’anno, la quinta consecutiva. Il gran premio brasiliano ha avuto poco da dire per il primo posto perché l’olandese è scattato benissimo sia la prima volta e sia dopo la ripartenza a seguito di bandiera rossa per l’incidente occorso fra Magnussen e Albon. Soltanto Lando Norris ha provato a resistere a Verstappen, ma ha ben presto capito che il secondo posto era il massimo che si potesse ottenere nonostante una McLaren veloce e competitiva, una delle candidate a rendere più dura la vita alla Red Bull nel 2024.

Completa il podio un monumentale Fernando Alonso che, seppur con una Aston Martin inferiore alla vettura campione del mondo, ha tenuto dietro Sergio Perez che si è dovuto inchinare allo spagnolo chiudendo in quarta posizione davanti all’altra Aston Martin di Stroll e a Carlos Sainz, unica Ferrari superstite dato che Leclerc non ha terminato neanche il giro di ricognizione causa problemi idraulici alla sua monoposto. Male anche le Mercedes: Russell ritirato, Hamilton solamente ottavo a precedere l’Alphatauri di Tsunoda e la Alpine di Ocon. Mancano la zona punti, infine, l’altra McLaren di Piastri e Daniel Ricciardo, coinvolto involontariamente nell’incidente iniziale ed autore di una gara molto veloce.

RESOCONTO: 1. Verstappen (Red Bull); 2. Norris (McLaren); 3. Alonso (Aston Martin); 4. Perez (Red Bull); 5. Stroll (Aston Martin); 6. Sainz (Ferrari); 7. Gasly (Alpine); 8. Hamilton (Mercedes); 9. Tsunoda (Alphatauri); 10. Ocon (Alpine).

CLASSIFICA: 1. Verstappen 524; 2. Perez 258; 3. Hamilton 226.

di Marco Milan

