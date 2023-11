Serie B, 12° giornata: il Parma non si ferma più, risorge la Sampdoria che batte il Palermo

0 0

Sono 22 i gol della 12° giornata del campionato di serie B, 2 le vittorie in trasferta, 3 i pareggi. Il Parma batte anche il Sudtirol e resta al comando della classifica con 5 punti di vantaggio sul secondo posto e ben 7 sul terzo, a dimostrazione che la squadra di Pecchia è di gran lunga la migliore della prima parte di stagione.

Il Parma è in fuga. Ci sono pochi altri termini per definire l’inizio di campionato degli emiliani che superano il Sudtirol per 2-0 e dopo 12 giornate si ritrovano con 5 lunghezze di vantaggio sul secondo posto e ben 7 sul terzo, il che vuol dire che, nonostante il torneo sia iniziato da poco, la serie B sembra avere già il suo padrone. Alle spalle dei gialloblu c’è il Venezia, corsaro a Terni e indiretto responsabile dell’esonero del tecnico umbro Lucarelli che sarà rimpiazzato da Breda. Terzo posto per il Modena, vittorioso proprio in extremis a Catanzaro, risultato che permette agli emiliani di superare in classifica gli stessi giallorossi calabresi ed il Palermo, battuto a Genova dalla Sampdoria che prova a rimettersi in pista.

Risale anche la Cremonese che spazza via uno Spezia inguardabile (la panchina di Alvini torna a forte rischio), tenta di farlo pure il Bari che batte l’Ascoli ed ottiene così il suo primo successo casalingo della stagione, mentre perde sempre più terreno il Brescia, sconfitto a Cittadella nel finale. In zona playoff resta il Como che a Pisa fa 1-1, stesso risultato di Cosenza-Salò coi lombardi che agganciano la Ternana rimanendo sempre ultimi ma non più in solitaria. Pari per 1-1, infine, anche nella sfida fra Reggiana e Lecco che permette ai blucelesti di conquistare il terzo risultato utile consecutivo e rimettersi in piena corsa salvezza dopo il terribile avvio.

Cambio al vertice della classifica marcatori con Coda (Cremonese) che è leader a 8 reti, scavalcato Casiraghi (Sudtirol) che resta a 7, mentre la coppia del Parma Benedyczak-Man è a quota 6, una rete in più del trio Pedro Mendes (Ascoli), Borini (Sampdoria), Vandeputte (Catanzaro), tutti con 5 marcature.

CLASSIFICA: Parma 29; Venezia 24; Modena 22; Catanzaro 21; Palermo* 20; Cremonese 19; Como* 18; Bari 17; Cosenza, Cittadella e Sudtirol* 16; Reggiana 15; Pisa e Brescia** 13; Ascoli 12; Sampdoria (-2) 10; Lecco** e Spezia* 8; Ternana e Salò 6. *una partita in meno. **due partite in meno.

