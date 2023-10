Formula 1, Stati Uniti: Verstappen vince in rimonta, Hamilton e Norris sul podio

0 0

Read Time 1 Minute, 31 Second

Max Verstappen continua a vincere in questo fantastico (per lui) 2023 e lo fa in tutti i modi, dominando (come in Giappone) o rimontando come accaduto negli Stati Uniti quando l’olandese partiva sesto dopo la cancellazione del giro da pole position. Per Verstappen 50° vittoria della carriera, -4 da Prost, -3 da Vettel.

Fine settimana da montagne russe per Verstappen ad Austin: pole position cancellata al venerdì (e finita nelle mani di Charles Leclerc) con retrocessione al sesto, posto, dominio nella gara sprint e rimonta alla domenica, ottenuta con calma, pazienza, strategia e potenza, sfruttando una Red Bull più nervosa del solito e facendo affidamento sul suo talento e sulla sua voglia di prendersi la vittoria numero 50 della carriera ad appena 26 anni e con una macchina che potrebbe portarlo a battere i record di tutti i tempi.

Alle spalle di Verstappen completano il podio due piloti inglesi: Lewis Hamilton ha provato a stare con Verstappen ma si è dovuto arrendere, così come Lando Norris che per la prima porzione di gara aveva concretamente sognato il successo, ma ha dovuto riporre presto i sogni nel cassetto ed inchinarsi anche al più anziano connazionale. Opaca la prova delle Ferrari, Leclerc beffato dalla strategia del box (una sola sosta) che si è rivelata fallimentare, Sainz mai in palla, alla pari di Rusell e Perez, poco in forma. Punti mondiali anche per Gasly, per Stroll (partito dalla pit lane) e, soprattutto, per Tsunoda che porta a casa anche il punto del giro veloce, primato che potrà raccontare ai nipoti.

RESOCONTO: 1. Verstappen (Red Bull); 2. Hamilton (Mercedes); 3. Norris (McLaren); 4. Sainz (Ferrari); 5. Perez (Red Bull); 6. Leclerc (Ferrari); 7. Russell (Mercedes); 8. Gasly (Alpine); 9. Stroll (Aston Martin); 10. Tsunoda (AlphaTauri).

CLASSIFICA: 1. Verstappen 466; 2. Perez 238; 3. Hamilton 219.

di Marco Milan

Share Facebook Twitter Pinterest LinkedIn

About Post Author Marco Milan vincenzoarena@mediapolitika.com