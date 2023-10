Serie B, 9° giornata: primo ko del Parma, il Palermo si avvicina

0 0

Il Parma era l’unica squadra fra serie A e serie B ad essere ancora imbattuta. Ebbene, al termine della nona giornata del campionato cadetto, l’imbattibilità degli emiliani è caduta ed i gialloblu, pur restando in testa alla classifica, hanno conosciuto l’amaro sapore della sconfitta.

Un Venezia brillante e concreto infligge, dunque, il primo ko alla capolista Parma, caduta sotto i colpi dei lagunari, ora terzi, ed avvicinata dal Palermo che è secondo con una partita da recuperare e che ha espugnato l’ostico campo del Modena per 2-0. Venezia a pari punti col Catanzaro, corsaro a Bolzano grazie al gol di Iemmello che ha steso il Sudtirol. Il derby lombardo Como-Cremonese lo vincono i grigiorossi con altri due gol di Coda, risultato che permette alla squadra di Stroppa di avvicinarsi alle prime posizioni e al Cosenza di agganciare i lariani a quota 14 dopo il 3-0 inflitto al Lecco che resta ultimo ed esonera il tecnico Luciano Foschi.

Pareggio 1-1 nel derby Brescia-Salò, così come segno X anche in Cittadella-Ternana che finisce 2-2, in Reggiana-Bari (7 pari su 9 per i pugliesi) e in Ascoli-Sampdoria, i doriani interrompono l’emorragia di sconfitte e muovono una classifica comunque deficitaria. Finisce a reti bianche, infine, Spezia-Pisa, altre due squadre ancora senza una precisa identità. Il Lecco, seppur con tre partite ancora da recuperare, rimane l’unica formazione ancora a secco di vittorie.

E’ il solito Coda (Cremonese) il nuovo capocannoniere del campionato con 7 reti, scavalcato Casiraghi (Sudtirol) che viene anche agganciato da Benedyczak (Parma) a 6, mentre Pedro Mendes (Ascoli) rimane a quota 5.

CLASSIFICA: Parma 20; Palermo* 19; Catanzaro e Venezia 18; Como* e Cosenza 14; Cremonese e Cittadella 13; Modena* 12; Bari; Brescia** e Sudtirol* 10; Pisa* e Ascoli 9; Reggiana 8; Ternana e Spezia* 6; Salò 5; Sampdoria (-2) 4; Lecco** 1. *una partita in meno. **tre partite in meno.

di Marco Milan

