Serie B, 35° giornata: il Parma prepara la festa, Lecco retrocesso

27 reti, 2 vittorie esterne e 4 pareggi nella 35° giornata di serie B che regala il primo verdetto della stagione: dopo un solo anno, infatti, il Lecco torna in serie C e proprio nel giorno che consegna al Parma la quasi certezza della promozione battendo proprio i lombardi.

Festa grande al Tardini per il Parma di Pecchia che travolge per 4-0 il Lecco, lo condanna all’aritmetica retrocessione e si lancia verso il ritorno in serie A che potrebbe arrivare già nel prossimo turno se i ducali dovessero far meglio delle rivali. La lotta per il secondo posto è assai avvincente: il Venezia batte la Cremonese (ormai esclusa dalla contesa per la A diretta) e si avvicina al Como che agguanta nel finale l’1-1 a Genova contro la Sampdoria e mantiene un punto di vantaggio sui lagunari. Perdono terreno, oltre alla Cremonese, anche il Catanzaro, rimontato a Pisa da 2-0 a 2-2, ed il Palermo, sconfitto in casa dalla Reggiana.

In zona playoff, pareggiano il Brescia con lo Spezia, la Sampdoria, il Pisa ed il Cittadella (1-1 contro il Salò), mentre vince il Modena che piega il Sudtirol con Bisoli che batte la sua ex squadra grazie al gol di un altro ex, Zaro. In coda, pesantissima vittoria dell’Ascoli a Terni e del Cosenza su un Bari in caduta libera ed ora terz’ultimo. Condannato il Lecco, poche speranze anche per il Salò, mentre le due vittorie di fila rilanciano il Cosenza, trasformato dalla cura Viali.

Capocannoniere del torneo è sempre Pohjanpalo (Venezia) con 20 gol, ma si avvicinano Brunori (Palermo) e Tutino (Cosenza), entrambi saliti a 16. A quota 14 Cutrone (Como) aggancia Coda (Cremonese) e Casiraghi (Sudtirol), mentre a 13 rimane Iemmello (Catanzaro).

CLASSIFICA: Parma 73; Como 68; Venezia 67; Cremonese 60; Catanzaro 57; Palermo 52; Brescia 47; Sampdoria (-2) 46; Pisa e Cittadella 45; Reggiana, Modena e Sudtirol 43; Cosenza 42; Ascoli, Ternana e Spezia 37; Bari 36; Salò 32; Lecco 26.

