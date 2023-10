Formula 1, Qatar: Verstappen campione già al sabato, raggiunte 5 leggende

0 0

Andava solo celebrato con l’aritmetica ed è arrivata pure quella, già di sabato, già nella gara sprint quando è bastato l’ennesimo ritiro di Sergio Perez per incoronare a Losail Max Verstappen campione del mondo per la terza volta, come altri 5 miti della Formula 1.

Un campionato dominato e che ha avuto un unico padrone, Max Verstappen. Una Red Bull spaziale, ma un pilota perfetto, basti pensare ai risultati ottenuti dal compagno di squadra Perez che pure guida la stessa vettura. A Verstappen bastavano 3 punti per vincere matematicamente un titolo comunque ormai assegnato, li ha guadagnati di sabato nella gara sprint del Qatar in cui è arrivato secondo dietro alla McLaren di Piastri, ma sarebbe stato campione anche con qualsiasi altro piazzamento, dal momento che Perez (l’unico teoricamente ancora in corsa) si era ormai ritirato. Per l’olandese è il terzo titolo mondiale, 3 come il suocero Piquet, come Lauda, come Senna, come Brabham e come Stewart, uno in meno di Vettel e Prost, due in meno di Fangio e quattro in meno di Hamilton e Schumacher.

Poco altro da dire, perché nel fine settimana qatariota l’evento principe è andato in scena di sabato e la gara della domenica è stata una passerella per Verstappen, una parata per la Red Bull ed un gran premio valido, ormai, solo per la cronaca e per le statistiche, come lo saranno, del resto, gli ultimi 6 di un 2023 dominato e fagocitato dall’accoppiata Red Bull-Verstappen, un asse austro olandese destinato a non esaurirsi qui. Per la cronaca, comunque, la corsa l’ha vinta proprio il tre volte campione del mondo in una delle sue classiche gare in solitaria, con le McLaren di Piastri e Norris sul podio, Russell quarto nonostante un clamoroso botto al via con Hamilton che ha messo ko la Mercedes numero 44. Gara anonima per la Ferrari, quinta con Leclerc e mai partita con Sainz, bloccato da problemi di benzina ancor prima del via.

RESOCONTO: 1. Verstappen (Red Bull); 2. Piastri (McLaren); 3. Norris (McLaren); 4. Russell (Mercedes); 5. Leclerc (Ferrari); 6. Alonso (Aston Martin); 7. Ocon (Alpine); 8. Bottas (Alfa Romeo); 9. Zhou (Alfa Romeo); 10. Perez (Red Bull).

CLASSFICA: 1. Verstappen 433; 2. Perez 224; 3. Hamilton 194.

di Marco Milan

