Serie B, 6° giornata: Parma bloccato dalla Samp ma sempre in testa, notte fonda a La Spezia

20 reti, 4 successi esterni e ben 6 pareggi nella sesta giornata del campionato di serie B che lascia il Parma al comando della classifica nonostante il pari casalingo dei ducali in rimonta contro la Sampdoria che si ritrova dopo il pesante ko di lunedì contro il Cittadella.

Sfida dal sapore di serie A al Tardini di Parma fra gli emiliani e la Sampdoria: la gara non tradisce le attese, i doriani vanno in vantaggio nel primo tempo, gli uomini di Pecchia agguantano l’1-1 nel finale e restano in vetta alla classifica da soli con 14 punti, grazie anche al pari del Venezia per 0-0 in casa dell’ottimo Brescia che è ancora imbattuto da quando ha iniziato a giocare. Passo falso del Palermo, battuto in casa in zona Cesarini dal Cosenza, mentre molto combattuta è la partita tra Bari e Catanzaro, terminata 2-2, risultato che accontenta più i calabresi rispetto ai pugliesi.

Si ferma anche il Modena, bloccato sullo 0-0 dal Lecco che conquista il primo punto in campionato ed aggancia sia il Salò, sconfitto dal Pisa per 1-0, sia lo Spezia che è la più grande delusione di questo inizio di torneo; i liguri, al quarto ko consecutivo, perdono anche contro la Reggiana e si ritrovano clamorosamente ultimi col terrore di ripetere quanto fatto in negativo da Crotone, Spal e Benevento, passate dalla serie A alla C a strettissimo giro di posta. Non ingrana neppure la Cremonese che vedeva l’esordio in panchina di Stroppa dopo l’esonero di Ballardini e che viene ripresa sul 2-2 dall’Ascoli, così come pari è anche fra Ternana e Sudtirol, mentre il Como vince per 3-0 in casa del Cittadella ed aggancia il Palermo al quinto posto.

Segna ancora Casiraghi (Sudtirol) che resta capocannoniere del torneo con 6 reti, seguito a 4 da Coda (Cremonese) e Benedyczak (Parma), e a 3 da Strizzolo (Modena), Mendes (Ascoli), Odogwu (Sudtirol) e Pierini (Venezia).

CLASSIFICA: Parma 14; Venezia 12; Modena* e Catanzaro 11; Como* e Palermo* 10; Sudtirol* 9; Bari, Cosenza e Cittadella 8; Cremonese, Pisa* e Brescia*** 7; Reggiana 6; Ascoli 4; Sampdoria (-2) 3; Ternana 2; Lecco***, Spezia* e Salò 1. *una partita in meno. ***tre partite in meno.

