Formula 1, Giappone: Verstappen vince di prepotenza, la Red Bull conquista il titolo costruttori

0 0

Read Time 1 Minute, 35 Second

Festa grande nel circuito della Honda per la Red Bull che in Giappone conquista il titolo costruttori (il sesto nella storia della scuderia austriaca, il secondo consecutivo) grazie al successo di Max Verstappen che, dopo gli stenti di Singapore, si riprende la vittoria ed è a un passo dal terzo mondiale.

Lo aveva detto fin dalla conferenza stampa del giovedì: “Demolirò tutti“, e Max Verstappen è stato di parola, dominando tutte le sessioni di qualifica ed una gara che mai è stata in discussione, vinta di forza dal pilota olandese che ha tenuto a bada le due McLaren in partenza e poi è volato verso il successo che regala alla Red Bull il titolo costruttori e a lui la quasi certezza di quello piloti che potrebbe conquistare già nella gara sprint del Qatar fra 15 giorni. La Red Bull ha vinto 15 gare su 16 nel 2023, anche se Perez nella seconda parte dell’anno è scomparso ed anche in Giappone ha commesso errori su errori fino al ritiro.

Gran giornata per la McLaren che piazza entrambe le macchine sul podio grazie al secondo posto di Norris e al terzo di Piastri che partecipa per la prima volta in carriera alla festa con lo champagne. Sottotono, invece, la Ferrari dopo il successo di Singapore: Leclerc chiude quarto, Sainz sesto, così come la Mercedes, quinta con Hamilton e settima con Russell che paga la strategia del box di fare una sosta in meno degli altri. Punti mondiali, infine, anche per Alonso e per le Alpine di Ocon e Gasly. La McLaren, intanto, si avvicina in classifica ad una Aston Martin in evidente e costante regressione.

RESOCONTO: 1. Verstappen (Red Bull); 2. Norris (McLaren); 3. Piastri (McLaren); 4. Leclerc (Ferrari); 5. Hamilton (Mercedes); 6. Sainz (Ferrari); 7. Russell (Mercedes); 8. Alonso (Aston Martin); 9. Ocon (Alpine); 10. Gasly (Alpine).

CLASSIFICA: 1. Verstappen 400; 2. Perez 223; 3. Hamilton 190.

di Marco Milan

Share Facebook Twitter Pinterest LinkedIn

About Post Author Marco Milan vincenzoarena@mediapolitika.com