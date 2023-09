Serie B, 4°giornata: pari nel derby Parma-Reggiana, Catanzaro sogna

0 0

Read Time 2 Minute, 0 Second

C’è la strana coppia Parma-Catanzaro al comando della serie B dopo le prime 4 giornate che conducono alla sosta. Se per i gialloblu di Pecchia stazionare nei piani alti della classifica era quasi d’obbligo, altrettanto non si poteva immaginare per la matricola calabrese, la vera sorpresa di questo inizio di stagione.

Dopo tre successi consecutivi, si interrompe la serie del Parma che nel derby casalingo contro la Reggiana non va oltre lo 0-0 mantenendo comunque la testa della classifica in coabitazione con il Catanzaro che vince la rocambolesca partita di Padova contro il Lecco per 4-3, rovina il ritorno dei lombardi in B dopo 50 anni e si gode un’inaspettata vetta grazie anche ai primi centri stagionali dei bomber Donnarumma e Iemmello. Finisce in parità, invece, lo scontro fra Cremonese e Sampdoria, due squadre ancora alla ricerca della propria identità, mentre ancora peggio sembra stare lo Spezia che perde in casa contro il Como e rimedia un’altra sconfitta in un avvio di campionato disastroso. Il derby veneto Cittadella-Venezia termina 0-0.

Dopo aver saltato la gara d’esordio, invece, il Modena ha sempre vinto: contro il Pisa, infatti, è arrivato il terzo successo su altrettanti incontri per gli emiliani, squadra in grande forma così come il Palermo che travolge il Salò, inchiodato in fondo alla graduatoria ancora a zero punti. Lascia la coda la Ternana che blocca sullo 0-0 in casa il Bari, cade l’Ascoli a Bolzano sotto i colpi del Sudtirol che rimonta lo svantaggio iniziale e vince 3-1. Inizia bene, invece, il campionato del Brescia dopo il ripescaggio: i lombardi superano per 1-0 il Cosenza, ovvero proprio la formazione che pochi mes fa aveva spedito in C i bresciani, poi riammessi dopo l’esclusione della Reggina che, nel frattempo, viene iscritta in sovrannumero in serie D.

E’ Casiraghi (Sudtirol) il nuovo capocannoniere del campionato con 4 reti, una in più del trio Strizzolo (Modena), Mendes (Ascoli), Pierini (Venezia), tutti a 3. Sono a quota 2, invece, Pedrola (Sampdoria), Biasci e Vandeputte (Catanzaro), Tutino (Cosenza), Merkaj e Odogwu (Sudtirol), Benedyczak e Bernabé (Parma), Moro (Spezia).

CLASSIFICA: Parma e Catanzaro 10; Modena* 9; Venezia 8; Palermo* e Sudtirol* 7; Bari 6; Cremonese e Cittadella 5; Como* e Cosenza 4; Brescia**, Pisa e Ascoli 3; Sampdoria (-2) e Reggiana 2; Ternana e Spezia* 1; Lecco** e Salò 0. *una partita in meno. **tre partite in meno.

di Marco Milan

Share Facebook Twitter Pinterest LinkedIn

About Post Author Marco Milan vincenzoarena@mediapolitika.com