Formula 1, Italia: doppietta della Red Bull, Verstappen demolisce tutti anche a Monza e vince la 10° fila

La voleva ed è arrivata sul cicruito di Monza: Max Verstappen vince in Italia la decima gara consecutiva e supera il record del 2013 di Sebastian Vettel avvicinandosi sempre più al terzo mondiale di fila. La Red Bull completa la festa con la doppietta grazie al secondo posto di Sergio Perez.

Non è stato semplice per Verstappen portare a casa l’ennesimo successo perché a Monza la Ferrari di Carlos Sainz partiva in pole position ed ha mantenuto la prima posizione per i primi 15 giri, poi l’olandese ha effettuato un sorpasso programmato e studiato, si è messo al comando ed ha vinto ancora, abbattendo il record di Sebastian Vettel che nel 2013, sempre con la Red Bull, aveva vinto 9 gran premi consecutivi, mentre Verstappen arriva a 10 senza nessuna intenzione di fermarsi con una macchina che, peraltro, ha vinto tutte le gare sin qui in calendario nel 2023.

Festa anche per Perez, secondo a completare la doppietta austriaca, mentre al terzo posto si piazza Sainz dopo un’accesissima lotta col compagno di squadra Leclerc che tenta fino all’ultimo di superare lo spagnolo, bravissimo però in una difesa che gli consegna il podio. Quinto e sesto posto per le Mercedes di Russell ed Hamilton che precedono il sempre concreto Albon che regala altri punti alla Williams. Chiudono la top 10 Norris, Alonso e Bottas che porta un punticino all’Alfa Romeo, mentre dopo il podio in Olanda è disastrosa la gara delle Alpine col ritiro di Ocon e il 15° posto di Gasly.

RESOCONTO: 1. Verstappen (Red Bull); 2. Perez (Red Bull); 3. Sainz (Ferrari); 4. Leclerc (Ferrari); 5. Russell (Mercedes); 6. Hamilton (Mercedes); 7. Albon (Williams); 8. Norris (McLaren); 9. Alonso (Aston Martin); 10. Bottas (Alfa Romeo).

CLASSIFICA: 1. Verstappen 364; 2. Perez 219; 3. Alonso 170.

di Marco Milan

