Serie B, 2° giornata: il Pisa sbanca Marassi e schianta la Sampdoria, il Parma resta solo in testa

La serie B è appena all’inizio del campionato, tutto è al momento relativo, mancano ancora due squadre all’appello in attesa di conoscere le decisioni del Consiglio di Stato sulla Reggina e in attesa di far scendere in campo il Lecco, ma qualche indicazione, seppur parziale, le prime due giornate sembrano già esserci.

La squadra del giorno è certamente il Pisa che nel primo turno avrebbe dovuto affrontare il Lecco vedendosi rinviare la partita e che nella seconda giornata ha esordito sbancando Marassi e battendo per 2-0 la Sampdoria. Bella squadra quella del debuttante tecnico Alberto Aquilani: sfrontata, tecnica, concreta, l’impressione è che fare i conti col Pisa sarà complicato per tutti. Ne avrà una riprova il Parma, avversario dei toscani la prossima settimana ed unica formazione a punteggio pieno dopo i primi 180 minuti del torneo: i gialloblu hanno regolato al Tardini per 2-0 il Cittadella mantenendo la vetta solitaria della classifica con la porta imbattuta.

Continua a non vincere, invece, la Cremonese, battuta in casa dal Bari, mentre terminano in parità sia Como-Reggiana (2-2 con rimonta degli emiliani dallo 0-2 iniziale) che Venezia-Cosenza (1-1). Prima vittoria stagionale per il Modena che batte l’Ascoli e lo inchioda all’ultimo posto della classifica con zero punti assieme al neopromosso Salò, sconfitto anche dal Sudtirol ed emigrato a Piacenza dove gli spettatori sono poche centinaia e dove i bresciani non riescono ad avere neanche la spinta del pubblico. Catanzaro-Ternana, infine, si è giocata sul campo neutro di Lecce per la momentanea inagibilità dello stadio Ceravolo ed è terminata 2-1, anche gli umbri sono ultimi a quota zero, mentre mancano all’appello Lecco-Spezia e Palermo-Brescia.

E’ Pierini (Venezia) il primo capocannoniere solitario del campionato con 3 reti realizzate in 2 giornate. Seguono a quota 2 Moro (Spezia), Benedyczak e Bernabé (Parma), Casiraghi ed Odogwu (Sudtirol), quindi a 1 il resto dei marcatori.

CLASSIFICA: Parma 6; Catanzaro, Bari, Cosenza, Venezia e Sudtirol 4; Pisa*, Modena* e Cittadella 3; Sampdoria (-2), Cremonese, Como, Reggiana, Palermo* e Spezia* 1; Ascoli, Ternana, Salò, Brescia** e Lecco** 0. *una partita in meno. **due partite in meno.

di Marco Milan

