Serie B, 1° giornata: partono bene Sampdoria, Parma e Venezia, bloccate Cremonese e Spezia

Dopo un’estate piena di polemiche, tribunali, ricorsi, esclusioni e ripescaggi, la serie B è partita regolarmente con la prima giornata di campionato, orfana comunque di due partite (Brescia-Modena e Pisa-Lecco) che verranno recuperate più avanti dopo le sentenze definitive.

Nel primo turno della nuova B, comunque, spicca il successo della Sampdoria a Terni: i blucerchiati allenati da Andrea Pirlo sono i favoriti assoluti del torneo e, nonostante i 2 punti di penalizzazione, sembrano in grado di dominare il campionato. E’ partito bene anche il Parma di Pecchia che ha regolato al Tardini l’esordiente Salò, così come giudizi positivi merita il Venezia che strapazza al Penzo il Como. Sfida molto attesa era quella fra Bari e Palermo, terminata a reti bianche con rigore fallito dai siciliani e gol annullato a Brunori al 99′; pari anche per due retrocesse dalla A, Cremonese e Spezia: i grigiorossi non vanno oltre lo 0-0 casalingo contro il neo promosso Catanzaro, i liguri vengono raggiunti in pieno recupero sul 3-3 a Bolzano dal Sudtirol. Vittorie casalinghe, infine, per il Cosenza che batte 3-0 agevolmente un Ascoli ridotto in 8 uomini già alla fine del primo tempo, e per il Cittadella che si impone per 1-0 sulla Reggiana.

Dopo la prima giornata sono tre i calciatori al comando della classifica marcatori con 2 gol ciascuno: si tratta di Moro (Spezia), Casiraghi (Sudtirol) e Pierini (Venezia), mentre nel gruppone a quota 1 spiccano i bomber Pohjanpalo (Venezia) e Odogwu (Sudtirol) e i giovani Arioli (Cosenza) e Di Stefano (Ternana).

CLASSIFICA: Cosenza, Venezia, Parma e Cittadella 3; Sampdoria (-2), Spezia, Sudtirol, Cremonese, Catanzaro, Bari e Palermo 1; Brescia*, Modena*, Pisa*, Lecco*, Reggiana, Ternana, Salò, Ascoli e Como 0. *una partita in meno.

di Marco Milan

