Formula 1, Olanda: neanche la pioggia ferma Verstappen, vittoria e record di Vettel eguagliato

Una gara infinita a Zandvoort premia ancora una volta Max Verstappen che vince la nona gara stagionale eguagliando il record di un altro idolo della Red Bull, ovvero Sebastian Vettel, l’unico prima dell’olandese in grado di vincere 9 gare consecutive in un solo anno, esattamente 10 anni fa. La Red Bull ha vinto tutte le corse disputate nel 2023.

Prosegue il dominio incontrastato e incontrastabile di Max Verstappen e della Red Bull: nel gran premio di casa, infatti, l’olandese partiva dalla solita pole position (l’ottava consecutiva) e si avviava a vincere l’ennesimo gran premio in solitaria, se non ci si fosse messo il maltempo a contrastare il campione del mondo, rimescolando le carte con soste urgenti, gomme da bagnato, escursioni fuori pista ed una lunga interruzione dovuta alla pioggia incessante. Ma alla ripartenza, comunque, Verstappen ha tenuto a bada l’arrembante Alonso ed ha conquistato la nona vittoria consecutiva, la terza sul circuito casalingo, la 46° totale, l’undicesima di una stagione che lo sta per incoronare campione del mondo per il terzo anno di fila.

Dietro di lui, come detto, si piazza Fernando Alonso, in terza posizione la sorpresa Pierre Gasly che approfitta della penalità di Perez per acciuffare il podio, mentre Sainz chiude quinto davanti a Lewis Hamilton e a Lando Norris. Punti mondiali anche per la Williams di Albon, per Piastri e per l’altra Alpine di Ocon. Gara da dimenticare sia per Leclerc, ritirato dopo tante noie dovute ad un contatto con Piastri e ad una lentissima sosta ai box, sia per Russell, la cui domenica è stata rovinata prima dalla pioggia e poi da uno scontro con Norris che lo ha messo fuori causa. Buon esordio, infine, per il neozelandese Liam Lawson che ha sostituito in extremis l’infortunato Ricciardo piazzandosi 13°.

RESOCONTO: 1. Verstappen (Red Bull); 2. Alonso (Aston Martin); 3. Gasly (Alpine); 4. Perez (Red Bull); 5. Sainz (Ferrari); 6. Hamilton (Mercedes); 7. Norris (McLaren); 8. Albon (Williams); 9. Piastri (McLaren); 10. Ocon (Alpine).

CLASSIFICA: 1. Verstappen 339; 2. Perez 201; 3. Alonso 168.

di Marco Milan

