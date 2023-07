Formula 1, Inghilterra: Verstappen in carrozza, podio per gli idoli di casa Norris e Hamilton

0 0

8 vittorie nelle prime 10 gare della stagione, 6 consecutive, 43 in carriera. Numeri che impressionano quelli di Max Verstappen, lanciato verso il terzo titolo di fila ma, soprattutto, capace di spazzare via record e la poca resistenza degli avversari.

Inesistente la lotta a Silverstone, salvo forse i primissimi giri quando l’olandese, partito come al solito dalla pole position, perdeva il primo posto a vantaggio di Lando Norris che provava a scappare via, salvo poi arrendersi allo strapotere della Red Bull che ha vinto tutti e 10 i gran premi disputati nel 2023 ed è ad un passo dall’eguagliare il primato di 11 detenuto dalla McLaren nel 1988. A proposito della scuderia inglese, la rinascita è totale: seconda e terza posizione in qualifica, seconda e quarta in gara con Norris alle spalle di Verstappen e Piastri, beffato da Hamilton solo dopo l’ingresso della safety car per il ritiro di Magnussen che ha consentito alla Mercedes di sopravanzare l’australiano che si accontenta di un comunque positivo quarto posto.

Quinto Russell, sesto Perez che rimonta dal 15° posto e che per la quinta volta di fila in qualifica ha mancato l’ingresso fra i primi 10. Punti mondiali per Albon (ottavo) e per le due Ferrari di Leclerc e Sainz che, dopo l’ottima prova in Austria, hanno dato vita ad una corsa deludente e nella quale nessuno dei due piloti della scuderia italiana si è acceso. In evidente calo, infine, anche la Aston Martin, settima con Alonso e fuori dai punti con Stroll. Ora una settimana di sosta, poi la doppietta Ungheria-Belgio che chiuderà un mese di luglio con una sola domenica di pausa prima dello stop di agosto.

RESOCONTO: 1. Verstappen (Red Bull); 2. Norris (McLaren); 3. Hamilton (Mercedes); 4. Piastri (McLaren); 5. Russell (Mercedes); 6. Perez (Red Bull); 7. Alonso (Aston Martin); 8. Albon (Williams); 9. Leclerc (Ferrari); 10. Sainz (Ferrari).

CLASSIFICA: 1. Verstappen 255; 2. Perez 156; 3. Alonso 137.

di Marco Milan

