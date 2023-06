Formula 1, Canada: Verstappen stravince e raggiunge Senna come numero di vittorie

0 0

Giornata storica per Max Verstappen e per la Red Bull: in Canada, l’olandese conquista la sua 41° vittoria in carriera raggiungendo Ayrton Senna in questa speciale classifica, mentre la scuderia austriaca ottiene il suo 100° successo da quando è in Formula 1, oltre all’ottavo su otto gare nel 2023.

Tutto facile per Verstappen che a Montreal fa nuovamente il vuoto conquistando la pole position al sabato sotto la pioggia ed una vittoria facile facile alla domenica, senza mai mollare il primo posto neppure durante le soste. Per l’olandese si tratta del successo numero 41 in carriera che gli consente di eguagliare Ayrton Senna diventando sempre più leggenda della Formula 1. Leggenda è ormai anche la Red Bull, giunta al suo 100° successo e che ha vinto finora tutti i gran premi della stagione, puntando seriamente alle 11 vittorie consecutive da inizio anno che è record ancora in possesso della McLaren nel 1988.

Verstappen è ormai pronto a festeggiare il suo terzo titolo, mentre alle sue spalle prosegue la lotta degli altri che in Canada porta sul podio il solito (e solido) Alonso, secondo, e Lewis Hamilton, terzo davanti alle Ferrari di Leclerc e Sainz; rosse in evidente ripresa dopo gli stenti iniziali, mentre in ribasso è certamente Sergio Perez, nuovamente eliminato nel Q2 in prova e sesto in gara, a dimostrazione che la Red Bull sarà pure imprendibile, ma che la differenza fra un pilota e l’altro ancora esiste. Eroe di giornata è poi Alexander Albon che porta la Williams al settimo posto davanti ad Ocon, Stroll, per il quale vale il medesimo discorso fatto già per Perez, e Bottas.

RESOCONTO: 1. Verstappen (Red Bull); 2. Alonso (Aston Martin); 3. Hamilton (Mercedes); 4. Leclerc (Ferrari); 5. Sainz (Ferrari); 6. Perez (Red Bull); 7. Albon (Williams); 8. Ocon (Alpine); 9. Stroll (Aston Martin); 10. Bottas (Alfa Romeo).

CLASSIFICA: 1. Verstappen 195; 2. Perez 126; 3. Alonso 117.

di Marco Milan

