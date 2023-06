Serie C, playoff: Lecco in festa, batte il Foggia e torna in B dopo 50 anni

0 0

E’ del Lecco l’ultima parola nella stagione calcistica italiana 2022-23. I blucelesti lombardi hanno la meglio del Foggia nella doppia finale playoff della serie C, raggiungono le già promosse Salò, Reggiana e Catanzaro, riconquistando la seconda serie a 50 anni dall’ultima volta.

Era la finale delle outsider, le squadre che in semifinale avevano eliminato le favoritissime Cesena e Pescara a suon di rimonte. Alla fine ce l’ha fatta il Lecco di Luciano Foschi, tornato in serie B dopo 50 anni al termine di una doppia finale tirata, nervosa, polemica ma che ha premiato la squadra più concreta e più lucida. Il Foggia di Delio Rossi, regina delle rimonte ai playoff con le imprese contro Cerignola, Crotone e Pescara, stavolta si fa riprendere.

All’andata allo Zaccheria passa in vantaggio e perde 2-1, nel ritorno al Rigamonti-Ceppi, i rossoneri segnano subito, sprecano l’occasione dello 0-2 e incappano poi nella riscossa del Lecco che ribalta la situazione, vince 3-1 e compie una delle imprese più inaspettate degli ultimi anni, una formazione costruita per disputare un campionato tranquillo ha finito col conquistare una promozione attesa mezzo secolo nella città lombarda che si prepara al sentitissimo derby contro il Como da disputare stavolta in serie B dopo i tanti scontri in serie C.

Di seguito, le 20 squadre che parteciperanno alla prossima serie B: Ascoli, Bari, Catanzaro, Cittadella, Como, Cosenza, Cremonese, Lecco, Modena, Palermo, Parma, Pisa, Reggiana, Reggina, Salò, Sampdoria, Spezia, Sudtirol, Ternana e Venezia.

di Marco Milan

